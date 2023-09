Inteligência dos EUA compartilhou informações para Canadá acusar Índia de assassinato de líder Sikh

As agências de espionagem americanas forneceram informações ao Canadá após o assassinato de um cidadão canadense e líder importante da comunidade Sikh no Canadá. O governo canadense acusou a Índia de participação no assassinato de Hardeep Singh Nijjar, em junho. O governo indiano nega as acusações.

Após o assassinato, as agências de inteligência dos EUA ofereceram aos seus homólogos canadenses um contexto que ajudou o Canadá a concluir que a Índia estava envolvida. No entanto, informações obtidas por serviços de inteligência do Canadá deram a palavra final sobre o caso.

Embora o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, tenha apelado à Índia para cooperar com a investigação canadense, as autoridades americanas tentaram em grande parte evitar desencadear qualquer reação diplomática da Índia. Mas a divulgação do envolvimento da inteligência dos EUA corre o risco de colocar Washington no meio da rusga diplomática entre o Canadá e a Índia, no momento em que os EUA têm interesse em desenvolver uma maior parceria com a Índia.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se encontrou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, durante a cúpula do G-20, em Nova Délhi, Índia Foto: Sean Kilpatrick/ AP

Assassinato

Dois homens assassinaram Nijjar a tiros no estacionamento de um templo Sikh, em Surrey, cidade nas proximidades de Vancouver (Canadá).

Nijjar era um autoproclamado “nacionalista Sikh que acredita e apoia o direito dos Sikhs à autodeterminação e independência do Estado de Punjab, atualmente ocupado pela Índia, através de um futuro referendo”, de acordo com uma carta aberta que escreveu ao governo canadense em 2016. Ele foi uma figura-chave no Estado canadense de Colúmbia Britânica, reunindo votos para um referendo no Canadá em apoio ao estabelecimento de uma nação chamada Calistão.

O governo indiano declarou Nijjar terrorista em 2020, décadas depois de ele ter deixado a Índia. Nova Délhi o acusou de planejar um ataque terrorista na Índia e de liderar um grupo terrorista chamado Khalistan Tiger Force. No Punjab, no entanto, políticos e jornalistas afirmaram que, apesar das acusações contra ele, muitos habitantes locais nunca tinham ouvido falar dele ou do seu movimento.

Uma fotografia do falecido presidente do templo Hardeep Singh Nijjar é vista em um banner do lado de fora de um templo Sikh em Surrey, Colúmbia Britânica, na segunda-feira, 18 de setembro de 2023, onde o presidente do templo Hardeep Singh Nijjar foi assassinado em seu veículo enquanto saía do estacionamento Foto: Darryl Dyck / AP

Antes do assassinato, as autoridades canadenses afirmaram ao líder Sikh que ele estava em perigo. Vários amigos de Nijjar disseram que ele foi avisado repetidamente sobre ameaças contra ele e foi advertido a evitar o templo.

Após sua morte, as autoridades americanas disseram aos seus homólogos canadenses que Washington não tinha nenhuma informação antecipada sobre o assassinato. As autoridades, que falaram sob condição de anonimato ao The New York Times para discutir o que se tornou uma tempestade diplomática, disseram que os canadenses avisaram para o líder Sikh que ele estava em perigo, mas não que era alvo do governo indiano.

Informações

Os Estados Unidos partilham de forma rotineira informações interceptadas com seus parceiros mais próximos, como é o caso do Canadá.

Um porta-voz da Casa Branca não quis comentar. As autoridades norte-americanas mostraram-se relutantes em discutir o assassinato porque, embora Washington queira ajudar o Canadá, não quer prejudicar a relação com a Índia, um parceiro com o qual espera expandir os laços como contrapeso à crescente influência da China na Ásia.

A acusação criou um conflito diplomático entre Ottawa e Nova Déli, levando cada um a expulsar os agentes de inteligência e a Índia a suspender os vistos de entrada no país para canadenses.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa de cerimonia na cúpula do G-20 ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi em Nova Délhi, Índia Foto: Kenny Holston / AP

No entanto, o assassinato e o alegado envolvimento do governo indiano chocaram as autoridades em Washington. Embora os países democráticos conduzam assassinatos seletivos em países ou regiões instáveis e os serviços de espionagem de governos mais autoritários, como a Rússia, orquestrem assassinatos em qualquer lugar que escolham, é incomum que um país democrático conduza uma ação deste tipo em outro país democrático.

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, e as autoridades canadenses se recusaram a divulgar os detalhes sobre as informações que o Canadá reuniu sobre a Índia. As autoridades canadenses dizem que é importante não comprometer a investigação.