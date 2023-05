Inundação no Congo deixa mais de 400 mortos e país em situação catastrófica

Inundações e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que atingiram o leste da República Democrática do Congo deixaram mais de 400 mortos, segundo o balanço do governo divulgado nesta segunda-feira, 8. O número ainda pode aumentar, à medida que mais corpos são encontrados nos escombros. O governo decretou luto nacional.

Os locais afetados ficam às margens do lago Kivu, na fronteira do país com Ruanda. Intensas chuvas atingem desde o dia 4 a região de Kalehe, na província de Kivu do Sul, destruindo as aldeias Bushushu e Nyamukubi. “A situação é catastrófica”, disse Remy Kasindi, representante de um grupo da sociedade civil em Kivu do Sul. “É uma crise humanitária que perturba nossas consciências.”

Kasindi disse que os sobreviventes estavam procurando seus familiares na lama e que alguns corpos foram retirados das proximidades do Lago Kivu.

Sobreviventes congoleses caminham em meio a áreas destruídas por enchentes no vilarejo de Nyamukubi, na província de Kivu do Sul, em imagem desta segunda-feira, 8 Foto: Justin Kabumba/AP

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou que quase 3 mil famílias ficaram desabrigadas por inundações e deslizamentos de terra, com casas danificadas ou destruídas. Duzentas casas foram completamente destruídas, segundo o órgão.

Antes da enchente ter início, pessoas da região haviam viajado para a área para vender seus produtos agrícolas em um mercado no local, tornando mais difícil contar o número total de desaparecidos, disseram as equipes de resgate. Corpos ainda estavam sendo retirados dos escombros nesta segunda-feira.

Vários meios de comunicação informaram que as autoridades tiveram que enterrar os corpos em valas comuns. Denis Mukwege, congolês vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2018, pediu no Twitter que os mortos sejam tratados com dignidade. “Exumar os corpos, identificá-los por DNA, enterrá-los individualmente e não em vala comum”, escreveu.

A República Democrática do Congo é um dos maiores países da África e um dos mais pobres do mundo, assolado pela corrupção e pela violência na parte oriental. Segundo autoridades, o governo provincial enviou um barco repleto de alimentos, lonas e medicamentos, mas o panorama segue desolador. Há povoados inteiros submersos e campos devastados.

Valas comuns utilizadas para enterrar corpos encontrados nos escombros causados pela enchente no Congo, em imagem do sábado, 6 Foto: Associated Press

A catástrofe aconteceu dois dias depois das inundações que deixaram pelo menos 131 mortos e destruíram milhares de casas na vizinha Ruanda.

No sábado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse em visita ao Burundi que as tragédias são uma nova “mostra da aceleração da mudança climática e suas consequências dramáticas para países que não são responsáveis pelo aquecimento” do planeta.

Os especialistas afirmam que os fenômenos meteorológicos extremos ocorrem com maior frequência e intensidade devido à mudança climática.