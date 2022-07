Inundações deixam ao menos 8 mortos em Kentucky

WASHINGTON - Pelo menos oito pessoas morreram e outras foram resgatadas de telhados após fortes chuvas no leste de Kentucky, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 28. O governador Andy Beshear afirmou que se trata de “um dos piores e mais devastadores eventos de inundação” da história do estado.

Entre as vítimas está uma mulher de 81 anos do condado de Perry. O parlamentar ainda informou que os socorristas transportaram de avião “20 a 30″ pessoas. Mais cedo, Beshear disse que as pessoas estavam em cima de telhados e subindo em árvores, esperando para serem resgatadas.

Algumas áreas relataram 20 centímetros de chuva em um período de 24 horas.

Uma casa quase submersa pelas águas da enchente do North Fork do rio Kentucky em Jackson, Kentucky, em 28 de julho de 2022. Foto: Leandro Lozada/AFP

O governador declarou estado de emergência em meia dúzia de condados e enviou quatro helicópteros da Guarda Nacional para ajudar nos esforços de resgate.

“Há muitas pessoas que precisam de ajuda”, disse o governador. “Fazemos o nosso melhor para chegar a todos eles.”

“A situação agora é difícil”, acrescentou, prevendo que centenas de pessoas perderiam suas casas depois que as chuvas torrenciais passassem, uma recuperação que para muitas famílias levará “não meses, mas anos”.

Um grupo de pessoas é resgatado das águas da enchente do North Fork do rio Kentucky em Jackson, Kentucky, em 28 de julho de 2022. Foto: Leandro Lozada/AFP

Estado de emergência

Beshear disse que cerca de 25.000 casas permanecem sem energia em todo o estado e muitas sem serviço de água.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que a área ainda corre o risco de inundações repentinas e alertou que mais chuvas torrenciais são esperadas.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente Joe Biden foi informado da situação.

Jean-Pierre antecipou que Deanne Criswell, chefe da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, viajará para Kentucky nesta sexta-feira, 29, para se reportar ao presidente do país, Joe Biden. /AFP e NYT