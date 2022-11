Investigação contra a Igreja Católica de Baltimore identifica 600 vítimas de abusos sexuais

Publicidade

Uma investigação da Procuradoria-Geral de Maryland, nos Estados Unidos, encontrou mais de 600 vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Arquidiocese Católica de Baltimore nos últimos 80 anos. Os casos estão expostos em um documento de 36 páginas divulgado nesta quinta-feira, 17, que busca responsabilizar os autores dos abusos, encobertos há décadas pela Igreja Católica.

O documento é assinado pelo procurador-geral responsável pela investigação, Brian Frosh, e foi encaminhado à Justiça com o pedido de autorização para divulgar o inquérito completo, de 456 páginas. Frosh argumenta que a exposição é necessária para responsabilizar os culpados e as instituições e melhorar a maneira como as alegações de abuso sexual são tratadas.

A investigação surge duas décadas depois do escândalo de abuso sexual católico dos EUA publicado pelo jornal Boston Globe, que originou o filme Spotlight. Grandes reformas na Igreja e acordos legais multibilionários diminuíram o número de acusações ao longo das décadas, mas existem alegações dentro e fora da igreja de que a restituição total jamais foi a altura dos danos causados.

Procurador-geral de Maryland, Brian Frosh, em imagem de 30 de janeiro de 2019. Investigação conduzida por Frosh identificou mais de 600 vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica Foto: Patrick Semansky / AP

Segundo o documento, a investigação identificou vítimas de idade pré-escolar até jovens de 18 anos. Há 115 padres envolvidos e que já foram processados ou considerados identificados pela Igreja Católica e 43 padres “acusados de abuso sexual, mas não identificados publicamente pela Arquidiocese”.

A investigação também revelou que a Arquidiocese não relatou muitas alegações, não apurou adequadamente os casos, não removeu os responsáveis do sacerdócio e não restringiu o acesso destes a crianças. “Em vez disso, fez grandes esforços para manter o abuso em segredo”, diz o documento.

À imprensa, a Arquidiocese afirmou ter cooperado com a investigação, iniciada em janeiro de 2019, com o fornecimento de mais de 100 mil documentos. “A Arquidiocese continua a oferecer suas profundas desculpas a todos os que foram prejudicados por um sacerdote da Igreja e a assegurar-lhes nossas sinceras orações pela cura contínua. A Arquidiocese continua comprometida com o alcance pastoral daqueles que foram prejudicados e com a proteção das crianças”, disse o porta-voz da instituição, Christian Kendzierski.

Após a divulgação, o líder de uma das organizações de Maryland que defendem as vítimas de abuso da Igreja, David Lorenz, disse que está “digerindo” o relatório e o considerou “perturbador”. “Esta é a ponta do iceberg e eu só gostaria de poder chegar a cada um deles e dizer: ‘Está tudo bem, não é sua culpa. Por favor, procure ajuda. Há pessoas por aí ajudando, que querem ajudar, que vão acreditar em você, que não vão ridicularizá-lo, que não vão negar o que aconteceu com você. Não importa o quão ruim você pense que é, nunca foi sua culpa’”, declarou. /WASHINGTON POST