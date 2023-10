Investigação sobre filho de Joe Biden tem batalhas de bastidores entre agentes do Fisco e promotores

A suspeita e a desconfiança que assolam a investigação federal sobre Hunter Biden, filho do presidente americano, Joe Biden, remontam a anos, segundo uma análise de transcrições, documentos e entrevistas – revelando como promotores e investigadores do Internal Revenue Service (IRS, a Receita federal americana) se voltaram uns contra os outros enquanto lidavam com um caso envolvendo altas autoridades que os republicanos estão usando para atacar Biden antes das eleições de 2024.

Hunter Biden, de 53 anos, foi indiciado no mês passado por declarações falsas e acusações de porte de arma, e o promotor especial designado para o caso, David Weiss, está avaliando se deve registrar acusações fiscais contra ele na Califórnia. Hunter Biden se declarou inocente pelas acusações de porte de arma no tribunal federal de Wilmington, em Delaware, nesta terça-feira, 3.

Aberta pela primeira vez por agentes do Fisco em 2018, a investigação de Hunter Biden tornou-se pública durante a campanha presidencial de 2020 – um campo minado para o Departamento de Justiça, ainda marcado pelas decisões tomadas pelas autoridades em 2016 que afetaram a disputa presidencial daquele ano entre Hillary Clinton e Donald Trump.

Imagem de julho mostra Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden, na chegada ao tribunal de Delaware. Hunter é acusado de fraude e porte ilegal de armas Foto: Jabin Botsford/Washington Post

Os democratas argumentam que Hunter Biden é vítima de uma campanha difamatória; os republicanos insistem que o único filho sobrevivente do presidente recebeu tratamento especial por suas ligações e proteção por parte do governo Biden.

As críticas republicanas se intensificaram na primavera, depois de dois agentes do Fisco se apresentarem como denunciantes, queixando-se de que funcionários do Departamento de Justiça - incluindo Weiss, que liderou a investigação como procurador dos EUA em Delaware antes da sua nomeação em agosto como conselheiro especial - tinham intencionalmente retardado e frustrado o caso deles. As alegações tornaram-se um elemento-chave dos esforços republicanos para o pedido de impeachment do presidente Biden.

Mas os registos internos, transcrições e entrevistas a que o The Washington Post teve acesso contam uma história mais complexa, de uma investigação prejudicada por um sentimento crescente de desconfiança entre um agente da Receita Federal e um procurador, uma relação que começou a azedar durante o governo Trump. Ao longo do caminho, funcionários do Departamento de Justiça insistiram repetidamente na aprovação do nível superior para as etapas de investigação.

Essas aprovações muitas vezes ocorriam lentamente, levantando suspeitas entre os agentes de que os promotores tinham pouco apetite para avançar. Com o tempo, as preocupações dos agentes pioraram até que ameaçaram abandonar totalmente o caso.

Os denunciantes e os seus apoiantes dizem que se apresentaram para forçar as autoridades a fazer a coisa certa: apresentar acusações criminais contra uma pessoa que os agentes acreditam ter infringido a lei.

Os chefes dos denunciantes insistem que conduziram a investigação de forma adequada e dizem que acabaram por remover os agentes do Fisco não para encerrar o caso, mas para salvá-lo.

Investigando o ‘Esportista’

O caso sobre Hunter Biden surgiu de uma investigação fiscal internacional sobre uma empresa amadora de pornografia online no Reino Unido, suspeita de não recolher impostos sobre pagamentos a prestadores de serviços, segundo documentos internos do IRS compartilhados com o Congresso.

Os registros bancários de um dos investigados mostravam que também recebeu pagamentos de Hunter Biden. Uma revisão do histórico fiscal de Biden mostrou que ele não apresentou declarações de impostos federais durante vários anos, o que levou os agentes a abrirem uma investigação separada sobre sua conduta.

O primeiro alarme sobre a investigação de Hunter Biden foi emitido em 16 de junho de 2020, quase cinco meses antes de Joe Biden derrotar Trump nas eleições presidenciais. O agente especial supervisor da Receita Federal, Gary Shapley, queixou-se aos seus chefes de ter sido informado pelos advogados da divisão fiscal do Departamento de Justiça para aguardar a execução de mandados de busca, realização de entrevistas ou solicitação de documentos - decisões que ele mais tarde disse aos investigadores do Congresso estavam fora da norma.

Tanto o Fisco como o Departamento de Justiça fizeram parte da investigação criminal; por regulamentação, os funcionários fiscais da sede do Departamento de Justiça são obrigados a aprovar quaisquer acusações fiscais criminais em todo o país. Na investigação de Biden, os agentes do FBI aderiram ao caso desde o início.

Imagem de 2021 mostra fachada da Internal Revenue Service, a receita federal americana. Órgão investigou Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden Foto: Patrick Semansky / AP

Atuais e ex-funcionários responsáveis pelo caso pela aplicação da lei dizem que divergências e até mesmo discussões são parte regular de muitas investigações. Nesse sentido, pelo menos no início, o caso Biden não foi único. “Eu desafio os promotores o tempo todo. Eles me desafiam. É fantástico”, disse Shapley em sua entrevista no Congresso no início deste ano, depois de buscar proteção aos denunciantes. Normalmente, acrescentou ele, essas disputas desaparecem rapidamente. “Chegamos no dia seguinte e conversamos sobre nossas famílias”.

Mas com o passar do tempo, Shapley – que se tornou agente do IRS em 2009, depois de uma passagem pelo gabinete do inspetor-geral da Agência de Segurança Nacional – continuou a documentar aos seus chefes como os procuradores estavam retardando a sua investigação sobre Biden, a quem todos os agentes se referiram por um codinome: Esportista.

No final de 2020, Shapley expressou preocupação com o fato de o FBI estar forçando decisões em um caso que tratava de impostos, que não era sua área de especialização. Um procurador assistente dos EUA no escritório de Weiss “não permite opiniões divergentes sem advertência verbal”, acrescentou em seu relatório.

Shapley, cuja experiência incluiu casos internacionais complexos, como o de contribuintes americanos que ocultaram fundos em contas bancárias suíças, disse ao Congresso que era difícil obter aprovação até mesmo para tarefas simples no caso Biden. Quando os agentes do IRS quiseram, no final de 2020, passar pela casa de Hunter Biden na Califórnia para verificar se era, de fato, a sua residência, foram proibidos pela sede do Departamento de Justiça. “A Receita Federal não aprova”, escreveu um funcionário por e-mail, segundo a transcrição de uma entrevista no Congresso. “Isso ficará em espera até novo aviso.”

Parte da preocupação dos funcionários do Departamento de Justiça era não tomar nenhuma medida investigativa aberta durante a temporada eleitoral de 2020 - uma época em que apoiadores de Trump, como Rudy Giuliani, divulgaram o conteúdo de um laptop de Hunter Biden, alegando que ele teria evidências de corrupção não apenas por parte de um filho que lutou contra o vício em drogas durante anos, mas por Joe Biden, em apoio aos acordos comerciais suspeitos de Hunter com empresas estrangeiras. Até à data, os críticos republicanos do presidente encontraram poucas provas significativas que ligassem a sua conduta às finanças do seu filho.

Imagem mostra Hunter Biden discursando durante a Convenção Nacional dos Democratas em 2020, durante a eleição americana. Investigações contra Hunter começaram nesse ano Foto: Convenção Nacional dos Democratas / Reuters

É prática de longa data do Departamento de Justiça não tomar medidas investigativas nos dois ou três meses anteriores a uma eleição que possam influenciar o resultado. Assim, enquanto os agentes do caso pressionavam para aprofundar as possíveis conexões entre os negócios de Hunter e a posição de seu pai, o Departamento de Justiça e os funcionários do FBI estavam concentrados em manter a investigação em segredo.

Em setembro de 2020, os agentes do Fisco reuniram evidências de que parte da papelada que procuravam estava em uma pousada que Hunter Biden usava. Shapley e seu agente do IRS, Joseph Ziegler, queriam obter um mandado de busca para a pousada. Mas o gabinete de Weiss negou, argumentando que não conseguiria a aprovação dos superiores para isso, disse Shapley ao Congresso. A necessidade de sigilo diminuiu após as eleições, mas a tensão aumentou.

Em meados de dezembro, Ziegler disse a Lesley Wolf, um promotor do gabinete de Weiss responsável por supervisionar grande parte do trabalho, que os promotores não estavam apoiando a investigação. Ofendido por Ziegler ter questionado sua integridade, Wolf disse “que se Ziegler tem essa preocupação em relação ao caso, talvez eles precisem abordar isso com a alta administração”, de acordo com notas feitas por Ziegler que foram posteriormente compartilhadas com investigadores do Congresso.

As notas dizem que ele se desculpou por ofendê-la, mas disse que era assim que se sentia. Seis meses depois, em maio de 2021, Shapley reclamou que Wolf não queria que os agentes investigassem possíveis evidências de violações de financiamento de campanha por parte de Hunter Biden. De acordo com as notas do agente numa conversa, o procurador argumentou que a teoria de tal violação era mais fraca do que um caso anterior contra o antigo candidato presidencial John Edwards – um caso que fracassou.

“Não concordamos com a obstrução dela neste assunto”, escreveu Shapley num relatório aos seus superiores.

Em setembro e outubro daquele ano, Shapley e Ziegler receberam notícias mais decepcionantes, de acordo com documentos e depoimentos no Congresso. A promotoria de Delaware disse-lhes em um e-mail que parecia improvável que a divisão tributária do Departamento de Justiça aprovasse algumas partes da investigação, e disse em outro que “isso nos colocará em apuros se entrevistarmos os netos do presidente”.

Os relatos de vários responsáveis entrevistados pelas comissões do Congresso como parte da análise da investigação mostram que a divisão fiscal do Departamento de Justiça desempenhava um papel importante na tomada de decisões

O procurador-geral Merrick Garland, nomeado por Biden, insistiu em depoimento no Congresso que Weiss, um promotor de carreira em Delaware escolhido por Trump como procurador dos EUA em 2017, tinha autoridade total para conduzir a investigação de Biden como bem entendesse. Mas a prática regular das investigações fiscais tornou a realidade mais complicada.

Os relatos de vários responsáveis entrevistados pelas comissões do Congresso como parte da análise da investigação mostram que a divisão fiscal do Departamento de Justiça desempenhava um papel importante na tomada de decisões - não apenas nos crimes a acusar, mas também na investigação, em etapas como intimações e mandados de busca.

Embora os funcionários da divisão fiscal fossem funcionários de carreira do Departamento de Justiça e não nomeados políticos, a sua aparente resistência a uma série de medidas - e a sua insistência em que precisavam de mais tempo para tomar decisões - frustrou os investigadores do IRS.

O advogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, acusou os republicanos de aproveitarem essas frustrações “para promover uma narrativa falsa sobre as finanças de Hunter Biden... Esta foi e continua a ser uma tentativa imprópria e sem precedentes de influenciar e interferir na investigação em curso pelo procurador dos EUA em Delaware”, disse Lowell em comunicado.

1 em 500

Enquanto os legisladores da Câmara continuavam a esmiuçar a investigação, entrevistaram Michael Batdorf, um alto funcionário do IRS vários níveis acima de Shapley, que elogiou a tenacidade do agente.

“Gary é um agente fantástico. Ele é um buldogue. Ele vai descobrir as coisas”, disse Batdorf, de acordo com uma transcrição do Congresso. Mas Batdorf também disse aos investigadores do Congresso que a crença de Shapley nos seus casos significava que ele frequentemente ia acima ou fora da sua cadeia de comando para tentar resolver o que considerava problemas.

Dos mais de 500 agentes do IRS supervisionados por Batdorf, ele disse que apenas um levaria questões do caso diretamente a ele – Shapley. “Gary tem uma tendência a exagerar e soar alarmes em tudo”, disse Batdorf. Algumas das afirmações de Shapley não foram apoiadas pelos seus colegas.

Imagem de junho mostra presidente americano Joe Biden ao lado do filho, Hunter Biden, em Washington Foto: Andrew Harnik/AP

A certa altura, por exemplo, Shapley queixou-se de que Weiss tinha se reunido secretamente com agentes do FBI no caso Biden, eliminando os agentes do IRS. Quando Darrell Waldon, um funcionário do IRS acima de Shapley que se reportava a Batdorf examinou a alegação, descobriu que a reunião tinha sido sobre outra coisa.

“Eu não estava vendo evidências de apoio” para as queixas de Shapley sobre preconceito e lentidão por parte dos promotores, Waldon disse mais tarde aos investigadores do Congresso.

Apesar das brigas internas, no início de 2022, os agentes do IRS sentiram que haviam construído um caso forte para acusar Hunter Biden de crimes fiscais entre 2014 e 2019, e acusações de contravenção em todos esses anos, de acordo com documentos, depoimentos e entrevistas.

Em 25 de fevereiro de 2022, Ziegler enviou um extenso relatório de agente especial recomendando essas acusações. Funcionários da divisão tributária do Departamento de Justiça começaram a conversar com os advogados de defesa de Biden, e uma “cúpula tributária” foi agendada para junho entre esses funcionários e os investigadores do IRS.

Em investigações extremamente delicadas, queremos que todas as nossas evidências sejam espancadas. Acabemos com isso e vamos descobrir se acreditamos que tivemos o suficiente para processar ou não Michael Batdorf, funcionário do IRS ao Congresso

A reunião contou com a presença de Stuart Goldberg, chefe interino da divisão tributária da Justiça, vários de seus subalternos, funcionários e agentes do IRS e funcionários do FBI. Tornou-se uma espécie de confronto entre agentes do IRS que defendiam a acusação de Biden e funcionários da divisão fiscal do Departamento de Justiça, insistindo que as provas eram fracas demais para acusar crimes nos anos fiscais de 2014 e 2015.

O escrutínio dos promotores foi bem-vindo, disse Batdorf mais tarde aos investigadores do Congresso. “Em investigações extremamente delicadas, queremos que todas as nossas evidências sejam espancadas. Acabemos com isso e vamos descobrir se acreditamos que tivemos o suficiente para processar ou não”, disse ele.

Além disso, ele entendia que os funcionários da divisão fiscal na sede do Departamento de Justiça “teriam de autorizar as acusações antes de David Weiss recomendar uma acusação ou processo”.

Mas Batdorf e os seus agentes não se deixaram influenciar pelas críticas dos advogados fiscais do governo ao seu caso na reunião, acreditando que ainda tinham provas suficientes para justificar acusações criminais. Esse desacordo persistiria, chegando ao auge em uma reunião mais importante de pessoas envolvidas na investigação naquele outono.

À medida que o verão se transformava em outono, tanto os agentes do IRS quanto do FBI achavam que o gabinete do procurador de Delaware nos EUA deveria agir mais rapidamente.”Fiquei frustrado não apenas com esta investigação”, disse mais tarde um supervisor do FBI ao Congresso. “O processamento das investigações no escritório foi um pouco mais lento do que eu estava acostumado.”

Um porta-voz do gabinete de Weiss não quis comentar.

Ponto de ruptura

No início de outubro de 2022, o The Washington Post informou que, de acordo com pessoas familiarizadas com o caso, os agentes federais reuniram o que acreditavam ser provas suficientes para acusar Hunter Biden de crimes fiscais e de uma declaração falsa relacionada com a compra de uma arma.

A decisão ainda cabia a Weiss, que, como qualquer promotor, teve de considerar se as provas eram fortes o suficiente para levar a uma provável condenação no julgamento.

Um dia após a publicação do artigo do The Post, Weiss se reuniu com os agentes do FBI e do IRS. Foi nessa reunião, Shapley diria mais tarde aos investigadores do Congresso, que uma “linha vermelha” foi cruzada, pelo menos em sua mente.

A sessão de 7 de outubro de 2022 tornou-se um ponto focal dos esforços dos legisladores republicanos para provar que a investigação foi tendenciosa a favor do filho do presidente.

De acordo com Shapley, Weiss disse na reunião que não era ele o tomador de decisão sobre a acusação de Biden e que havia solicitado autoridade de promotor especial e foi negado. Para os republicanos, essa foi uma acusação bombástica, potencialmente minando todas as garantias que Garland havia dado desde a sua nomeação.

Os outros agentes da lei presentes na reunião testemunharam que não se lembram de Weiss ter dito isso. Eles sugeriram que Shapley pode ter entendido mal a discussão sobre uma possível nomeação de procurador especial para Weiss, em vez de advogado especial.

Embora os termos sejam muito semelhantes, um advogado especial tem maior grau de autonomia; um procurador especial é uma estrutura menos formal que permite que um promotor federal de um distrito apresente acusações em outro distrito.

“Não me lembro dessas palavras exatas”, disse Waldon, o chefe de Shapley, mais tarde aos investigadores do Congresso. “Mas lembro-me de ter havido uma discussão do processo, onde ele falava sobre o processo para que o caso fosse indiciado e posteriormente processado. E isso poderia ter envolvido os diferentes distritos”.

Waldon disse que só porque o caso precisava da aprovação dos advogados tributários da sede do Departamento de Justiça para acusar Biden, isso não significava para ele que Weiss não estava no comando do caso.

Weiss escreveu ao Congresso no verão do Hemisfério Norte, depois de as alegações de Shapley se tornarem públicas, insistindo que tinha plena autoridade sobre o caso. Ele também escreveu que “nunca lhe foi negada a autoridade para apresentar acusações em qualquer jurisdição”.

Mas para Shapley, a reunião de 7 de outubro cristalizou as suas suspeitas sobre o processo. Weiss parecia estar perpetuamente esperando permissão da sede do Departamento de Justiça, ou às vezes de procuradores dos EUA nomeados por Biden em outros distritos, para apresentar acusações. Apenas um dia antes da reunião, Ziegler escreveu um e-mail – posteriormente entregue ao Congresso – que dizia que a divisão tributária do Departamento de Justiça não esperava indiciar Hunter Biden até o ano seguinte, “pois ainda têm vários níveis de aprovação”.

As anotações de Shapley na reunião mostram que Weiss também expôs o raciocínio para não acusar Biden de crimes nos anos de 2014 e 2015 – a parte do caso que Shapley considerou mais forte.

Esses motivos incluíam que alguns dos impostos sobre a renda daqueles anos subsequentes foram pagos, que houve confusão sobre qual entidade corporativa ou pessoa era responsável por tudo o que não havia sido pago e que, em maio de 2015, o irmão de Hunter, Beau, morreu de câncer no cérebro. aos 46 anos, o que significa que Hunter pode não estar prestando atenção aos seus impostos.

Weiss disse na reunião que o gabinete do procurador dos EUA em DC foi consultado sobre as evidências de 2014 e 2015 e se recusou a ser parceiro dele no caso, de acordo com pessoas presentes. Isso foi importante porque o Distrito era onde Biden morava na época, tornando-o o local adequado para a acusação de quaisquer crimes naqueles anos. Como procurador dos EUA, Weiss não tinha automaticamente autoridade para apresentar acusações fora de Delaware – embora funcionários do Departamento de Justiça tenham dito que tal autoridade teria sido concedida se ele solicitasse.

Weiss disse aos agentes que planejava pedir ao seu homólogo em Los Angeles que fosse parceiro em um caso de Hunter Biden lá, que era o local adequado para quaisquer possíveis cobranças fiscais a partir de 2018. Se o promotor da Califórnia disser não, “Weiss solicitará aprovação para prosseguir” sozinho, diziam as notas de Shapley. “A decisão da CA não é determinante”, escreveu Shapley.

Os escritórios do procurador dos EUA em DC e Los Angeles não quiseram comentar. A ruptura entre Weiss e Shapley logo se mostraria irrevogável.

E-mails

Em poucas semanas, Weiss solicitou cópias dos e-mails internos de Shapley aos superiores sobre o caso, dizendo que queria reunir “descobertas” – provas potenciais que eventualmente serão entregues aos advogados de defesa em preparação para o julgamento.

Shapley, como gerente, achou a solicitação incomum, uma vez que as anotações de um gerente – ao contrário das dos agentes do caso – normalmente não fazem parte da descoberta. Ao longo do caso, Shapley narrou suas frustrações, presumindo que nem os promotores nem os advogados de defesa jamais os veriam.

“Para proteger o registro da investigação, basicamente fui eu quem só poderia documentar isso, certo? Porque queríamos ter certeza de que os agentes não estavam documentando coisas que eventualmente seriam entregues na descoberta e de alguma forma afetariam a viabilidade do caso”, disse Shapley mais tarde aos investigadores.

Mas Weiss pressionou os chefes de Shapley para que entregassem os e-mails. Ziegler também considerou o pedido “altamente incomum”.

“Nunca aconteceu que me pedissem e-mails ou descobertas do meu gerente”, disse Ziegler mais tarde ao Congresso. “E foi nesse ponto que acredito que as coisas mudaram com eles.”

Batdorf, o gerente do IRS, disse em sua entrevista ao Congresso que Weiss “tinha preocupações com a capacidade de Gary Shapley de permanecer objetivo na investigação”.

Weiss recusou-se a falar mais com os agentes do IRS sobre o caso, insistindo que só se comunicaria com o chefe deles, Waldon, uma situação que Batdorf chamou de “extremamente preocupante”.

O impasse se intensificou no início de dezembro. “Fomos informados de que os promotores encontraram alguns e-mails que os preocupavam se pudessem realmente levar o caso à Justiça”, testemunhou Ziegler ao Congresso. Relembrando sua reação, ele acrescentou: “fiquei simplesmente chocado”.

Num depoimento posterior, Ziegler pareceu sugerir que o problema potencial envolvia e-mails de um supervisor diferente. Shapley, no entanto, disse a seus chefes que os promotores poderiam ficar irritados depois de descobrirem suas críticas a eles.

“Se o conteúdo do que documentei em relatório ou e-mail for a causa de sua consternação, eu os orientaria a considerar suas ações em vez de quem as documentou”, escreveu ele em uma mensagem que mais tarde foi entregue ao Congresso. “Não fiz nada de errado”, acrescentou Shapley, sublinhando e colocando em negrito a frase.

Pouco antes do Natal, Batdorf e Waldon, os dois chefes do IRS, conversaram com Weiss, que deixou claro o que queria. Weiss “nunca declarou especificamente que precisávamos remover a equipe de investigação”, disse Batdorf mais tarde ao Congresso. “Ele afirmou que não controla os recursos do IRS e entende isso. Mas parte dessa preocupação de seguir em frente era a nossa equipe de investigação”.

Em privado, Waldon e Batdorf concordaram que Shapley deveria ser retirado do caso Biden. “Eu recomendei que ele fosse removido para que pudéssemos continuar a levar a investigação adiante”, testemunhou Waldon mais tarde. “Foi necessária uma mudança de pessoal porque não havia mais comunicação entre a equipe.”

A equipe jurídica de Shapley disse em uma declaração por escrito que as evidências mostram que Weiss “o retaliou pelas divulgações protegidas de Shapley, recusando-se a trabalhar com ele, mas isso não isenta o IRS de responsabilidade. Acusação? Claramente não aconteceu, já que o caso permaneceu sem nenhuma atividade até depois que esses bravos agentes se apresentaram e Weiss tentou encerrar o caso com um acordo judicial”.

Batdorf disse ao Congresso que, por mais que gostasse pessoalmente de Shapley, estava preocupado que Weiss pudesse simplesmente se recusar a acusar Biden enquanto o agente permanecesse no caso. Waldon e Batdorf “estavam fazendo tudo o que podiam para levar o caso adiante”, disse Batdorf em seu depoimento.

Meses se passaram enquanto os investigadores continuavam esperando que Weiss tomasse uma decisão de acusação. Em maio, os funcionários do IRS foram informados de que Weiss havia decidido prosseguir com as acusações criminais, e Shapley e os outros agentes do IRS no caso foram formalmente substituídos.

Um acordo provisório de confissão de culpa - no qual Hunter Biden teria se declarado culpado de duas acusações fiscais de contravenção e admitido os fatos do caso da arma - foi anunciado no mês seguinte. O acordo ruiu, no entanto, quando os procuradores e os advogados de defesa não chegaram a um acordo para proteger Hunter Biden de acusações criminais adicionais.

Depois que o acordo judicial desmoronou, Weiss procurou e recebeu status de advogado especial e disse em documentos judiciais que em breve buscaria acusações criminais.