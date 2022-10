Irã acusa manifestantes de incentivarem ataques terroristas do Estado Islâmico

Publicidade

TEERÃ - As autoridades do Irã estão tentando conectar os protestos que estouraram por todo o país após a morte da curda Mahsa Amini há mais de um mês com um ataque a tiros em uma mesquita famosa do país, onde 15 pessoas morreram na última quarta-feira, 26. O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista autointitulado Estado Islâmico.

Os comentários foram feitos em meio às dificuldades do governo iraniano em conter os protestos no país em razão da morte da jovem de 22 anos em 16 de setembro. Até o momento não há evidências de que o grupo que atacou a mesquita esteja ligado aos protestos, que tem se demonstrado pacíficos porém vistos como uma ameaça de segurança nacional pelo governo.

Leia também Homem armado ataca mesquita xiita no Irã e deixa 15 mortos; EI reivindica autoria

Na quarta, um homem armado abriu fogo na mesquita de Shiraz’s Shah Cheragh, o segundo local mais sagrado do Irã. De acordo com fontes locais, ao menos 15 pessoas foram mortas. Inicialmente as autoridades haviam noticiado que eram vários atiradores.

Milhares de manifestantes reunidos em Saqez, cidade natal de Mahsa Amini, no Curdistão iraniano, onde foram prestadas homenagens pelos 40 dias da morte da jovem de 22 anos. A curda-iraniana foi morta sob custódia da polícia da moralidade por supostamente violar o código de vestimenta Foto: AFP

Imagens liberadas nesta quinta-feira, 27, mostram o atirador caminhando perto da mesquita com uma mochila e entrando com uma arma. Algumas pessoas que estavam rezando ajoelhadas tentaram se erguer. O homem foi capturado mas ainda não identificado.

O Estado Islâmico declarou ser responsável pelo ataque, enquanto o presidente iraniano Ebrahim Raisi afirmou que a culpa é dos protestos, que ele chama de rebelião, que abriram espaço para que isso acontecesse. O presidente, porém, não apresentou evidências que corroborem a afirmação.

“O inimigo quer que as rebeliões abram caminho para ataques terroristas. O inimigo é sempre o inimigo”, falou o presidente.

Continua após a publicidade

Os últimos protestos intensos que o Irã presenciou foram em 2009, com o Movimento Verde. A atual situação do país tem tido grandes efeitos na economia e no governo, com os manifestantes pedindo abertamente a queda do líder supremo o aiatolá Ali Khamenei. Os números de vítimas da repressão policial são incertos, com alguns levantamentos citando mais de 200 pessoas mortas e outras milhares presas.

“Eles entram em um santuário e atiram em pessoas inocentes”, comentou o líder supremo de 83 anos. “Todas as pessoas estão confiando na nossa segurança e no nosso judiciário, e esses ativistas de mídia deveriam estar unidos contra essa onda de desrespeito contra a vida, segurança e fé das pessoas”.

Autoridades iranianas culparam os inimigos como os Estados Unidos e Israel pelos distúrbios, sem evidências, e prenderam um número considerável de estrangeiros acusados de participarem dos protestos.

Vista geral da mesquita Shiraz’s Shah Cheragh, que foi alvo de ataque reivindicado pelo Estado Islâmico na última quarta-feira, 26 Foto: Amin Berenjkar/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Ainda nesta quinta, o ministro de relações exteriores convocou o embaixador alemão, acusando Berlim de ter interferido na política exterior do Irã e por suposto terrorismo, de acordo com a agência de notícias Irna. A Alemanha também convocou o representante do Irã depois que a ministra Annalena Baerbock disse que “não podem haver mais negócios como antes com um país que trata de forma desumana seus próprios cidadãos”.

Baerbock disse que ocorrerão restrições com sanções da União Europeia e a Alemanha tem procurado outras medidas para ajudar nas negociações. Ela afirmou que quaisquer outras conversas sobre economia e energia seriam suspensas.

O ex-presidente iraniano Mohammad Khatami, no entanto, alertou que a violência não pode ser respondida com violência. A imagem e o nome de Khatami foram banidos da mídia iraniana em 2015 por conta das suas visões políticas reformistas. “Se as pessoas enxergarem que as condições das suas vidas não são providenciadas pelo governo, eles têm o direito de criticar e de protestar”.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, os protestos continuam no Irã, onde ao menos oito pessoas morreram em 24 horas após repressão das forças de segurança, segundo a Anistia Internacional. Na quarta-feira, horas antes do ataque à mesquita, a polícia reprimiu milhares de manifestantes que se reuniram no cemitério onde Mahsa Amini foi sepultada e ocorriam as homenagens pelos 40 dias da morte, que marca o fim do luto oficial na vertente xiita do Islã.

Apesar dos bloqueios imposto pelo governo à internet no país, vídeos disponibilizados nas redes mostram os manifestantes nos escritórios do governo ao som de tiros. Outros mostram um prédio em chamas. A agência de notícias Irna disse que os rebeldes destruíram propriedades privadas, inclusive bancos e escritórios administrativos.

Os protestos aparentemente provocaram a morte de um homem durante a madrugada. A organização de direitos humanos Hengaw postou um vídeo que mostra o funeral do homem antes dos protestos iniciarem, enquanto o judiciário regional atribuiu à morte ao ataque.

Mais tarde, Hengaw disse que outros tinham sido mortos nos protestos em Mahabad pela polícia que estava atirando nos ativistas. As autoridades não reconheceram imediatamente essa nota, mas era possível ouvir os tiros a mais de 85 quilômetros, na cidade de Mahabad./Com informações da AFP