Irã dá sinal de alivio de tensões com os EUA e reduz enriquecimento de urânio, diz agência da ONU

THE NEW YORK TIMES -Em uma indicação de que o Irã pode estar tentando aliviar as tensões com os Estados Unidos, os inspetores da ONU estão vendo alguns sinais de que Teerã está reduzindo o seu enriquecimento de uranio.

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, afirmou em uma entrevista que o Irã estava aumentando o enriquecimento de uranio em 60% de pureza, um pouco abaixo do que seria necessário para a produção de armas nucleares, mas que o aumento havia começado após o inicio da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas em outubro. Agora, este aumento parece ter diminuído, segundo Grossi. "Há uma certa desaceleração", disse Grossi, acrescentando: "Eles ainda estão aumentando o estoque, mas de forma mais lenta".

O Irã retomou a produção de urânio enriquecido e tem muito mais urânio do que os limites estabelecidos no acordo de 2015. Foto: Atta Kenare/AFP

Grossi esteve envolvido durante anos em disputas com o Irã sobre as restrições que impôs aos inspetores e sobre o desmantelamento de câmaras e outros sensores em locais-chave do agora vasto – e disperso – programa de produção de combustível nuclear do país.

É difícil adivinhar as intenções do Irã a partir da sua produção de urânio enriquecido, mas ao longo dos anos a produção tem estado mais intimamente ligada ao nível de tensão nas relações do Irã com Estados Unidos e Israel do que com as necessidades técnicas de produção.

Redução de tensões

Nos últimos dias, depois de um ataque de drone arquitetado por uma milícia apoiada pelo Irã no Iraque ter matado três militares americanos na Jordânia, Teerã sinalizou repetidamente que não quer um confronto direto com os Estados Unidos.

Na terça-feira,30, a milícia apoiada pelo Irã que parece ter sido responsável pelo ataque de drones, Kata’ib Hezbollah, ou Brigadas do Partido de Deus, disse que iria ceder à pressão do Irã e do Iraque para acabar com os ataques contra bases americanas na região. A milícia é o mais estabelecido grupo ligado ao Irã que atua no Iraque.

O Líder Supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, faz uma visita ao túmulo do Ayatollah Khomeini, um dos líderes da revolução islâmica no Irã Foto: Escritório do Líder Supremo do Irã / AP

Não está claro quando o Irã começou a reduzir o enriquecimento de urânio, mas parece que Teerã tem cada vez mais receio de que o seu programa de enriquecimento nuclear possa se tornar um alvo militar. Tel-Aviv já realizou vários exercícios que simulam o bombardeamento das instalações iranianas e os EUA já realizaram missões de sabotagem do programa.

O Irã negou que o seu objetivo seja produzir uma arma nuclear e, até agora, os responsáveis dos serviços secretos afirmaram não haver provas de que Teerã esteja correndo para produzir uma.

As autoridades iranianas parecem ter calibrado cuidadosamente as suas atividades de enriquecimento para permanecerem ligeiramente abaixo do limite adequado para produzir bombas, que é normalmente definido quando o urânio enriquecido tiver 90% de pureza. Em novembro passado, a I.A.E.A. informou que o país tinha 128 quilogramas de urânio enriquecido a 60%.

Nenhuma destas variações afeta o quadro geral: o Irã tem agora mais urânio próximo do necessário para construir uma bomba do que há anos, depois de um acordo nuclear de 2015 o ter forçado a desistir de 97% do seu arsenal. O então presidente dos Estados Unidos Donald Trump retirou Washington do acordo, desencadeando a atual escalada. Além disso, o Irão começou a construir instalações subterrâneas que são mais difíceis de bombardear.

