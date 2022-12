Irã diz que acordo nuclear pode sair pouco após o dia 30

TEERÃ - Autoridades iranianas e de países do Ocidente disseram que podem não fechar um acordo até o vencimento do prazo, no dia 30, mas insistiram que estão comprometidos em tentar desbloquear os obstáculos restantes durante conversações nos próximos dias. As declarações foram feitas após conversas entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, e seus colegas de Grã-Bretanha, França e Alemanha, durante intervalos da reunião da União Europeia em Luxemburgo nesta segunda-feira, mostrando a preocupação com o impasse nas negociações em meio à aproximação do prazo final. Teerã negocia com o grupo P5+1, formado por EUA, China, Rússia, Grã-Bretanha, França e Alemanha. "Nós discutimos como podemos apressar as discussões em Viena para os próximos difíceis e poucos dias", disse Zarif a repórteres, após a reunião com os ministros europeus. Segundo ele, há um compromisso político de todos para avançar. Na avaliação da autoridade iraniana, se houver uma vontade política de "aceitar as realidades e avançar no que foi acertado em Lausanne", então há "uma boa possibilidade de que possamos fechar este acordo por volta do prazo ou poucos dias depois disso". Os ministros europeus já haviam pedido ao Irã que se mantivesse apegado à estrutura acordada pelos dois lados em Lausanne, na Suíça, em 2 de abril. O acordo permitiria que as sanções contra Teerã fossem afrouxadas, em troca de passos iranianos para reduzir sua capacidade de fabricar armas nucleares. O acordo incluiria regras mais estritas sobre as atividades nucleares iranianas durante uma década, permitindo depois desse prazo gradual margem de manobra para Teerã. Autoridades dos dois lados dizem que há várias questões impedindo um acordo, sobretudo o acesso de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a bases militares iranianas e o cronograma para o alívio das sanções contra o país. / Dow Jones Newswires