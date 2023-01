Irã fecha instituto francês em protesto por publicação de charges sobre Khamenei

O Irã cumpriu suas ameaças e anunciou, nesta quinta-feira, 5, o fechamento de um instituto de pesquisa francês em Teerã depois que a revista satírica francesa Charlie Hebdo publicou caricaturas consideradas “insultuosas” ao guia supremo Ali Khamenei.

“O ministério põe fim às atividades do Instituto Francês de Pesquisa no Irã (IFRI) como uma primeira etapa da resposta às caricaturas”, anunciou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

De acordo com seu site, o IFRI é afiliado ao Ministério das Relações Exteriores da França. Nasceu em 1983 da fusão da Delegação Arqueológica Francesa no Irã,criada em 1897, e do Instituto Francês de Iranologia de Teerã, fundado em 1947.

Instituto francês foi fechado em Teerã em represália por publicações satíricas Foto: AFP

O Irã havia alertado na quarta-feira que responderia à publicação das caricaturas do aiatolá Khamenei. Em seu comunicado, o Ministério iraniano acusa as autoridades francesas de “inação contínua diante de expressões anti-islâmicas e da propagação de ódio racista em publicações francesas”.

“O ato insultante e indecente de uma publicação francesa de difundir caricaturas contra a autoridade religiosa e política não ficará sem uma resposta efetiva e firme”, havia dito o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, no Twitter.

As autoridades iranianas pedem ao governo francês que responsabilize os “autores (da propagação) de tal ódio”, enfatizando que o “povo iraniano” estará atento à resposta que a França fornecerá. O Ministério também solicita a Paris que realize “uma luta séria contra a islamofobia”.

Aiatolá Ali Khamenei foi retratado em charges na revista Charlie Hebdo Foto: WANA /Reuters

Liberdade de imprensa

Antes do anúncio do fechamento do IFRI, a ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, afirmou que “existe liberdade de imprensa (na França), ao contrário do que acontece no Irã”, lembrando que o crime de blasfêmia não existe na lei francesa.

“A má política é aquela seguida pelo Irã, que pratica a violência contra sua própria população”, acrescentou a ministra nesta quinta-feira, quando questionada pelo canal de televisão francês LCI.

Procurada pela agência France-Press, a embaixada francesa em Teerã informou que não faria comentários. No mesmo dia, seu embaixador, Nicolas Roche, foi convocado a comparecer ao Ministério das Relações Exteriores em Teerã.

As charges publicadas no semanário satírico surgiram de um concurso lançado em dezembro, por ocasião das manifestações no Irã para protestar contra a morte de Mahsa Amini, uma curdo-iraniana de 22 anos que morreu sob custódia policial depois de ser detida por não usar o véu corretamente.

Manifestações no Irã

As autoridades iranianas, que descrevem essas manifestações como “distúrbios”, dizem que centenas de pessoas morreram durante os protestos, incluindo membros das forças de segurança. Milhares foram presas.

Em dezembro, Charlie Hebdo comentou que este “concurso internacional” era para apoiar “os iranianos que lutam por sua liberdade”.

A edição contém várias caricaturas com temas sexuais apresentando o aiatolá Khamenei e outros clérigos iranianos, bem como charges denunciando o uso da pena de morte por parte do Irã para intimidar os manifestantes.

O editor-chefe da publicação, Laurent Sourisseau, conhecido pelo nome “Riss”, declarou em um editorial que as caricaturas eram “uma maneira de mostrar nosso apoio às iranianas e aos iranianos que colocam sua vida em perigo para defender sua liberdade diante de uma teocracia que os oprime desde 1979″.

Ataque em 2015

A revista semanal publicou as charges em uma edição especial pelo aniversário do ataque mortal a sua redação de Paris, em 7 de janeiro de 2015. O atentado foi cometido por terroristas que afirmavam estar agindo em nome da Al-Qaeda como vingança à decisão da revista de publicar caricaturas do profeta Maomé.

A divulgação desses desenhos provocou reações de ira nos países muçulmanos, mas o atentado de 2015 contra os profissionais da revista acabou gerando uma onda de solidariedade em todo o mundo. / AFP