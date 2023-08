Irã afasta fiscal da moralidade após suposto vídeo de sexo gay

Um funcionário do Irã que atua como fiscal da moralidade e da cultura islâmica foi afastado do cargo depois que um vídeo que viralizou nas redes sociais supostamente o mostra fazendo sexo com outro homem. A homossexualidade é considerada ilegal no Irã, e a atividade sexual entre duas pessoas do mesmo sexo pode ser punida com morte.

Reza Tsaghati, que é responsável por promover os valores islâmicos na província de Gilan, foi afastado provisoriamente enquanto a polícia investiga o caso, de acordo com a BBC. A identidade da outra pessoa, bem como a veracidade do material, não foram verificadas.

O vídeo foi inicialmente publicado no Telegram, no canal Radio Gilan, que se posiciona contrariamente ao regime. O conteúdo foi amplamente compartilhado nas redes sociais e provocou polêmica. Além do cargo público, Tsaghati é o fundador de um centro cultural focado na piedade e no hijab.

O ministro da Cultura do Irã, Mohammad Mehdi Esmaili, disse que não existiam relatos negativos relacionados a Tsaghati antes da publicação do vídeo, segundo a BBC. Já o departamento de orientação cultural e islâmica de Gilan, onde Tsaghati trabalha, emitiu um comunicado no qual citou “suspeita de um passo em falso do diretor de orientação islâmica em Gilan”. O departamento disse que o caso foi “remetido para consideração cuidadosa às autoridades judiciais” e alertou contra o uso do vídeo para “enfraquecer a honrada frente cultural da Revolução Islâmica”.

O Estado iraniano não reconhece os direitos da população LGBT+ e condena relações homossexuais. Em setembro do ano passado, duas mulheres lésbicas foram condenadas à morte. Elas foram acusadas de “corrupção na terra”, a acusação mais grave do código penal iraniano.