Um general de alto escalão da Guarda Revolucionária do Irã, Seyyed Razi Mousavi, morreu e outros quatro ficaram feridos nesta segunda-feira, 25, em um bombardeio em uma cidade próxima à capital da Síria, Damasco. A mídia estatal do Irã disse que o ataque foi feito por Israel, mas nem as autoridades israelenses nem a Síria haviam se pronunciado sobre a acusação até a publicação deste texto.

A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou em um comunicado que “os ataques [supostamente] israelenses tinham como alvo uma figura de alto escalão, sem nenhuma informação confirmada ainda sobre seu destino”, acrescentando que outras quatro pessoas ficaram feridas no incidente.

A agência de notícias oficial iraniana Mehr confirmou que o oficial morto é “um proeminente conselheiro militar do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) na Síria”.

General de alto escalão da Guarda Revolucionária do Irã, Seyyed Razi Mousavi, morto em ataque na Síria Foto: IRANIAN STATE TV (IRIB) / HANDOU

De acordo com o Observatório Sírio, “mísseis israelenses atingiram dois redutos da milícia libanesa Hezbollah (apoiada pelo Irã) perto do departamento de guerra eletrônica do regime sírio”.

Os bombardeios israelenses geralmente têm como alvo áreas onde o grupo xiita libanês Hezbollah, um aliado do governo sírio, está presente e que, desde 8 de outubro, tem se envolvido em intensos ataques transfronteiriços com Israel a partir do sul do Líbano.

No entanto, Israel já atacou inúmeros alvos no país árabe, muitas vezes pertencentes a milícias iranianas ou libanesas aliadas a Damasco que considera uma ameaça a sua segurança.

Desde o início deste ano, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos contabilizou 70 ataques atribuídos a israelenses contra 138 alvos no território sírio, incluindo depósitos de munição, quartéis-generais e veículos, matando 116 militares e ferindo outros 130./EFE e AFP