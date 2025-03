Irã sofrerá consequências em caso de novo ataque dos Houthis, diz Trump

WEST PALM BEACH - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ordenou ataques aéreos nas áreas controladas pelos rebeldes houthis no Iêmen no sábado, 15, e prometeu responsabilizar o Irã se os rebeldes realizarem novos ataques. A ação foi uma resposta aos ataques dos houthis a navios comerciais americanos no Mar Vermelho, em curso desde o início da guerra na Faixa de Gaza.

Nas redes sociais, o presidente americano pediu para o Irã parar de financiar os houthis e disse que as consequências "serão terríveis". "Cada tiro disparado pelos Houthis será visto, deste ponto em diante, como um tiro disparado pelas armas e pela liderança do IRÃ, e o IRÃ será responsabilizado e sofrerá as consequências, e essas consequências serão terríveis!", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social, nesta segunda-feira. As ameaças acontecem no momento em que os EUA tentam reiniciar as negociações sobre o programa nuclear do Irã, com uma carta enviada por Trump a autoridades iranianas na semana passada.

Imagem do sábado mostra caça americano sendo lançado de um porta-aviões para atacar áreas no Iêmen. EUA miram bases de rebeldes houthis Foto: via AP

“O Irã tem se feito de ‘vítima inocente’ de terroristas desonestos dos quais eles perderam o controle, mas eles não perderam o controle”, alegou Trump na postagem. “Eles estão ditando cada movimento, dando-lhes armas, fornecendo-lhes dinheiro e equipamento militar altamente sofisticado, e até mesmo, a chamada ‘Inteligência’.”

Os americanos atacaram os rebeldes no sábado. Segundo os houthis, pelo menos 51 pessoas morreram nos ataques. O conselheiro de segurança nacional de Trump, Michael Waltz, informou neste domingo, 16, que os ataques atingiram “vários líderes” do grupo.

Os houthis relataram explosões em áreas dominadas no Iêmen na noite de sábado. Os ataques incluíram a capital Sanaa e a província de Saada, no norte, reduto dos rebeldes na fronteira com a Arábia Saudita, e se seguiram no início do domingo.

Imagens divulgadas online mostram colunas de fumaça preta sobre a área do complexo do aeroporto de Sanaa, que inclui uma instalação militar extensa. Os Houthis também relataram ataques aéreos no início do domingo nas províncias de Hodeida, Bayda e Marib.

O Ministério da Saúde administrado pelos rebeldes disse no domingo cedo que havia mulheres e crianças entre os mortos. Cerca de 101 pessoas ficaram feridas.

Um oficial dos EUA disse que este foi o início de ataques aéreos contra alvos houthis e que eles devem continuar.

Nasruddin Amer, vice-chefe do escritório de mídia Houthi, disse que os ataques aéreos não os deterão e que eles retaliarão. “Sanaa continuará sendo o escudo e o apoio de Gaza e não a abandonará, não importa os desafios”, acrescentou ele nas redes sociais.

Outro porta-voz, Mohamed Abdulsalam, no X, chamou as alegações de Trump de que os Houthis ameaçam as rotas marítimas internacionais de “falsas e enganosas”.

Os ataques aéreos acontecem alguns dias após os houthis anunciarem que retomariam ataques a embarcações de nações aliadas de Israel que naveguem pelo Mar Vermelho, uma das principais rotas marítimas do mundo. Os ataques são justificados pelo grupo rebelde como uma retaliação a ações de Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza.

O retorno da ofensiva, disse o grupo, seria em resposta ao último bloqueio de Israel em Gaza. Eles afirmaram que podem atingir embarcações no Mar Vermelho, o Golfo de Áden, o Estreito de Bab el-Mandeb e o Mar Arábico.

Não houve relatos de ataques Houthi desde então. /Com AFP e AP