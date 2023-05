Irã testa míssil balístico e constrói instalação nuclear em caverna profunda, em desafio ao Ocidente

ASSOCIATED PRESS, DUBAI - O Irã testou com sucesso nesta quinta-feira, 25, um míssil balístico com alcance potencial de 2.000 km, informou a mídia estatal, dois dias depois que o chefe das Forças Armadas de Israel levantou a perspectiva de “ação” contra Teerã por causa de seu programa nuclear.

Ainda nesta semana, a AP revelou que o Irã está terminando de construir, debaixo de uma montanha no centro do país, uma instalação nuclear tão profunda que está além do alcance de qualquer arma ou bombardeio dos EUA projetados para destruir esses locais.

Segundo especialistas e imagens de satélite analisadas pela Associated Press, fotos e vídeos mostram que o Irã está cavando túneis na montanha perto da instalação nuclear de Natanz, que sofreu repetidos ataques e sabotagem em meio ao impasse de Teerã com o Ocidente sobre seu programa nuclear.

Um novo míssil balístico chamado Khaibar com alcance de 2.000 km, revelado pelo Irã, é visto em Teerã, Irã Foto: West Asia News Agency / via REUTERS

O Irã, que tem um dos maiores programas de mísseis do Oriente Médio, diz que suas armas são capazes de atingir as bases de Israel e dos Estados Unidos na região. Apesar da oposição dos EUA e da Europa, a República Islâmica disse que desenvolverá ainda mais seu programa de mísseis “defensivos”.

“Nossa mensagem para os inimigos do Irã é que defenderemos o país e suas conquistas. Nossa mensagem para nossos amigos é que queremos ajudar a estabilidade regional”, disse o ministro da Defesa iraniano, Mohammadreza Ashtiani.

A TV estatal transmitiu alguns segundos do que disse ser o lançamento de uma versão atualizada do míssil balístico iraniano Khoramshahr 4 com alcance de 2.000 km e capaz de carregar uma ogiva de 1.500 kg (3.300 libras).

Continua após a publicidade

A agência de notícias estatal Irna disse que o míssil de combustível líquido foi batizado de “Kheibar”, uma referência a um castelo judeu invadido por guerreiros muçulmanos nos primeiros dias do Islã. “As excelentes características do míssil Kheibar construído domesticamente incluem preparação rápida e tempo de lançamento, o que o torna uma arma tática além de estratégica”, afirmou.

Uma foto fornecida pelo Ministério da Defesa do Irã em 25 de maio de 2023 mostra o teste do míssil balístico Khorramshahr de quarta geração, chamado Khaibar, em um local não revelado Foto: Ministério da Defesa do Irã/ AFP

Na terça-feira, o principal general israelense discutiu uma possível ação militar contra o Irã, já que os esforços de seis potências mundiais para reviver o acordo nuclear de Teerã de 2015 pararam desde setembro passado, em meio a crescentes temores ocidentais sobre os avanços nucleares acelerados de Teerã.

Caverna nuclear do Irã

Perto de um pico das montanhas Zagros, no centro do Irã, trabalhadores estão construindo uma instalação nuclear tão profunda que está além do alcance de qualquer arma ou bombardeio dos EUA projetados para destruir esses locais, segundo especialistas e imagens de satélite analisadas pela Associated Press.

As fotos e vídeos do Planet Labs PBC mostram que o Irã está cavando túneis na montanha perto da instalação nuclear de Natanz, que sofreu repetidos ataques e sabotagem em meio ao impasse de Teerã com o Ocidente sobre seu programa nuclear.

Com o Irã agora produzindo urânio perto dos níveis de produção de armas após o colapso de seu acordo nuclear com as potências mundiais, a instalação complica os esforços do Ocidente para impedir que Teerã desenvolva uma bomba atômica enquanto a diplomacia sobre seu programa nuclear permanece paralisada.

Continua após a publicidade

Esta foto de satélite do Planet Labs PBC mostra a construção de uma nova instalação subterrânea na instalação nuclear de Natanz, no Irã, perto de Natanz Foto: Planet Labs PBC / AP

A conclusão de tal instalação “seria um cenário de pesadelo que corre o risco de desencadear uma nova espiral de escalada”, alertou Kelsey Davenport, diretora de política de não proliferação da Associação de Controle de Armas com sede em Washington. “Dado o quão perto o Irã está de uma bomba, tem muito pouco espaço para acelerar seu programa sem ultrapassar as linhas vermelhas dos EUA e de Israel. Portanto, neste ponto, qualquer escalada adicional aumenta o risco de conflito”.

Acordo nuclear

A construção perto de Natanz ocorre cinco anos depois que o então presidente Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Trump argumentou que o acordo não abordava o programa de mísseis balísticos de Teerã, nem seu apoio às milícias no Oriente Médio.

Mas o que fez foi limitar estritamente o enriquecimento de urânio do Irã a 3,67% de pureza, poderoso o suficiente apenas para abastecer usinas elétricas civis, e manter seu estoque em apenas cerca de 300 quilos, insuficiente para produção de armamentos.

This satellite photo from Planet Labs PBC shows Iran's Natanz nuclear site near Natanz, Iran, on April 14, 2023. A new underground facility at the Natanz enrichment site may put centrifuges beyond the range of a massive so-called “bunker buster” bomb earlier developed by the U.S. military, according experts and satellite photos analyzed by The Associated Press in May 2023 Foto: Planet Labs PBC / AP

Desde o fim do acordo nuclear, o Irã disse que está enriquecendo urânio em até 60%, embora os inspetores tenham descoberto recentemente que o país produziu partículas de urânio com 83,7% de pureza. Isso é apenas um pequeno passo para atingir o limite de 90% de urânio para armas.

Continua após a publicidade

Em fevereiro, inspetores internacionais estimaram que o estoque do Irã seria 10 vezes maior do que era sob o acordo da era Obama, com urânio enriquecido suficiente para permitir que Teerã produzisse “várias” bombas nucleares, segundo o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica.

O presidente Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disseram que não permitirão que o Irã construa uma arma nuclear. “Acreditamos que a diplomacia é a melhor maneira de atingir esse objetivo, mas o presidente também deixou claro que não removemos nenhuma opção da mesa”, disse a Casa Branca em comunicado à AP.

A República Islâmica nega que esteja buscando armas nucleares, embora as autoridades em Teerã agora discutam abertamente sua capacidade de construir uma. A missão do Irã nas Nações Unidas, em resposta a perguntas da AP sobre a construção, disse que “as atividades nucleares pacíficas do Irã são transparentes e sob as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)”. No entanto, o Irã limita o acesso de inspetores internacionais há anos.

O Irã diz que a nova construção substituirá um centro de fabricação de centrífugas acima do solo em Natanz, atingido por uma explosão e incêndio em julho de 2020. Teerã culpou Israel pelo incidente. Os israelenses há muito são acusados de realizar campanhas de sabotagem contra o programa nuclear iraniano.

Teerã não reconheceu nenhum outro plano para a instalação, embora tenha que declarar o local à AIEA e se planeja enriquecer urânio nela. A AIEA, com sede em Viena, não respondeu às perguntas sobre a nova instalação subterrânea.

O chefe do programa nuclear do Irã insistiu na quarta-feira que seu governo cooperaria com os inspetores internacionais em quaisquer “novas atividades”. “A República Islâmica do Irã está trabalhando sob as salvaguardas da AIEA e, sempre que quiser iniciar novas atividades, coordenará com a AIEA e agirá de acordo”, disse Mohammad Eslami.

Continua após a publicidade

O presidente iraniano Hassan Rouhani visita exibição de equipamenos nucleares em Teerã Foto: Iran Presidency Office via AP

O novo projeto está sendo construído próximo a Natanz, cerca de 225 quilômetros ao sul de Teerã. Natanz tem sido um ponto de preocupação internacional desde que sua existência se tornou conhecida há duas décadas. Protegida por baterias antiaéreas, cercas e a Guarda Revolucionária paramilitar do Irã, a instalação se estende por 2,7 quilômetros quadrados (1 milha quadrada) no árido planalto central do país.

Construção

Fotos de satélite tiradas em abril pelo Planet Labs PBC e analisadas pela AP mostram a construção dentro da montanha Kūh-e Kolang Gaz Lā, ou “Pickaxe Mountain”, que fica logo depois da cerca ao sul de Natanz.

Um conjunto diferente de imagens analisadas pelo James Martin Center for Nonproliferation Studies revela que quatro entradas foram escavadas na encosta da montanha, duas a leste e outras duas a oeste. Cada um tem 6 metros de largura e 8 metros de altura.

A escala da obra pode ser medida em grandes montes de terra, dois a oeste e um a leste. Com base no tamanho das pilhas de entulho e outros dados de satélite. Especialistas do centro disseram à AP que o Irã provavelmente está construindo uma instalação a uma profundidade entre 80 metros e 100 metros de profundidade. A análise do centro é a primeira a estimar a profundidade do sistema de túneis com base em imagens de satélite.

O Instituto para Ciência e Segurança Internacional, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington há muito focada no programa nuclear do Irã, sugeriu no ano passado que os túneis poderiam ser ainda mais profundos.

Continua após a publicidade

Especialistas dizem que o tamanho do projeto de construção indica que o Irã provavelmente seria capaz de usar a instalação subterrânea para enriquecer urânio também – não apenas para construir centrífugas. Essas centrífugas em forma de tubo, dispostas em grandes cascatas de dezenas de máquinas, giram rapidamente gás de urânio para enriquecê-lo. A rotação de cascatas adicionais permitiria ao Irã enriquecer urânio rapidamente sob a proteção da montanha.

Em uma imagem do Google Earth, a entrada do local de enriquecimento de urânio de Fordo, nas montanhas do Irã. Fordo, que alguns analistas temiam ser imune a bombardeios, será parcialmente convertido para pesquisa nuclear avançada e produção de isótopos médicos, e não terá nenhum material físsil para bombas disponível. Foto: Google Earth via The New York Times

“Portanto, a profundidade da instalação é uma preocupação porque seria muito mais difícil para nós. Seria muito mais difícil destruir usando armas convencionais, como uma típica bomba destruidora de bunker”, disse Steven De La Fuente, pesquisador associado do centro que liderou a análise do trabalho do túnel.

É provável que a nova instalação de Natanz seja ainda mais profunda no subsolo do que a instalação de Fordo, outro local no Irã usado para enriquecimento que foi exposto em 2009 pelos EUA e outros líderes mundiais. Essa instalação provocou temores no Ocidente de que o Irã estava endurecendo seu programa de ataques aéreos.

Essas instalações subterrâneas levaram os EUA a criar a bomba GBU-57, que pode atravessar pelo menos 60 metros de terra antes de detonar, de acordo com os militares americanos. Autoridades dos EUA teriam discutido o uso de duas dessas bombas em sucessão para garantir que um local seja destruído. Não está claro que tal golpe duplo danificaria uma instalação tão profunda quanto a de Natanz.

Com essas bombas potencialmente fora de questão, os EUA e seus aliados ficam com menos opções para atingir o local. Se a diplomacia falhar, os ataques de sabotagem podem recomeçar.

Natanz já foi alvo do vírus Stuxnet, que analistas acreditam ser uma criação israelense e americana, que destruiu as centrífugas iranianas. Acredita-se que Israel também tenha matado cientistas envolvidos no programa, atingido instalações com drones transportando bombas e lançado outros ataques. O governo de Israel se recusou a comentar.

Continua após a publicidade

Especialistas dizem que tais ações podem levar Teerã ainda mais perto de desenvolver uma bomba – e colocar seu programa a uma profundidade ainda maior dentro da montanha, onde ataques aéreos, sabotagens e espiões podem não conseguir alcançá-lo.

“A sabotagem pode reverter o programa nuclear do Irã no curto prazo, mas não é uma estratégia viável de longo prazo para se proteger contra um Irã com armas nucleares”, disse Davenport, especialista em não proliferação. “Dirigir o programa nuclear do Irã ainda mais à clandestinidade aumenta o risco de proliferação.”

A AIEA não respondeu às perguntas da AP sobre a construção em Natanz, cerca de 225 quilômetros (140 milhas) ao sul de Teerã. Natanz tem sido um ponto de preocupação internacional desde que sua existência se tornou conhecida há duas décadas.

O ministro da Defesa do Irã, brigadeiro-general Mohammad-Reza Ashtiani, fala em uma coletiva de imprensa durante a inauguração de um novo míssil balístico Khorramshahr que é chamado de Khaibar, em Teerã, Irã Foto: West Asia News Agency / via REUTERS

Fotografias de satélite das pilhas de sujeira da escavação e especialistas que falaram com a AP sugerem que os novos túneis terão entre 80 metros (260 pés) e 100 metros (328 pés) de profundidade.

Essas instalações subterrâneas levaram os EUA a criar a bomba GBU-57, que pode atravessar pelo menos 60 metros (200 pés) de terra antes de detonar, de acordo com os militares americanos. Autoridades dos EUA teriam discutido o uso de duas dessas bombas em sucessão para garantir que um local seja destruído. Não está claro que tal golpe duplo danificaria uma instalação tão profunda quanto a de Natanz.

Com essas bombas potencialmente fora de questão, os EUA e seus aliados ficam com menos opções para atingir o local. Se a diplomacia continuar paralisada como há meses devido ao acordo nuclear esfarrapado do Irã, os ataques de sabotagem podem ser retomados.

O Irã diz que a nova construção substituirá um centro de fabricação de centrífugas acima do solo em Natanz, atingido por uma explosão e incêndio em julho de 2020. Teerã culpou Israel pelo incidente, há muito suspeito de realizar campanhas de sabotagem contra seu programa./AP, AFP e W.POST