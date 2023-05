Irmã mais nova de Madeleine McCann fala em público sobre o desaparecimento pela primeira vez

A irmã mais nova de Madeleine McCann, Amelie McCann, falou nesta quinta-feira, 5, pela primeira vez em público sobre ela, durante a cerimônia que relembrou os 16 anos de seu desaparecimento. “É bom que todos estejam aqui juntos, mas é uma ocasião triste”, disse Amelie aos presentes. Os pais, Kate e Gerry McCaan, estavam juntos dela.

Amelie e os pais fizeram uma vigília no vilarejo de Rothley, na Inglaterra, onde moram. Essa foi a primeira vez que a garota foi fotografada desde que era criança. O irmão gêmeo, Sean, não compareceu.

A garota falou quando foi acender uma vela para Madeleine e outras crianças desaparecidas no memorial de guerra, onde fotos de sua irmã adornavam o corrimão e onde há uma lanterna ligada para simbolizar a esperança de que a garota esteja viva. Os pais não deram declarações.

Imagem mostra Kate McCann, mãe de Madeleine, e seus outros dois filhos, Sean (esq.) e Amelie (dir.), em imagem de 12 de setembro de 2007 Foto: Andrew Stenning / Reuters

Madeleine tem dois irmãos mais novos, os gêmeos Amelie e Sean, que tinham dois anos na época do desaparecimento. Ela sumiu durante as férias com a família em Algarve, Portugal, em 3 de maio de 2007. Os pais dela saíram para jantar e a deixaram junto com os irmãos dormindo no quarto do hotel. Quando voltaram, Madeleine não estava mais lá.

Quase três anos atrás, a polícia alemã identificou um homem chamado Christian Brueckner como o principal suspeito pelo sequestro de Madeleine e assassinato “sem corpo”. Brueckner cumpre pena de prisão na Alemanha por ter abusado de uma turista americana na Praia da Luz, também em Portugal. Entretanto, ele pode nunca ser julgado pelo caso de Madeleine por causa da jurisdição em torno de tribunais estrangeiros e nega o envolvimento no sequestro dela. Nenhum outro suspeito foi acusado de estar ligado com o caso.