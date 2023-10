Israel afirma que matou terroristas do Hamas e Jihad Islâmica em ataque a mesquita na Cisjordânia

O Exército de Israel anunciou neste domingo, 22, em horário local, que matou homens dos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica em um ataque aéreo a uma mesquita na cidade de Jenin, Cisjordânia

O ataque atingiu a mesquita Al-Ansar que, segundo o Exército, era “usada por terroristas como centro de comando para planejar ataques e como base para a sua execução”.

Os alvos haviam realizado “diversos ataques terroristas nos últimos meses e organizavam um novo ataque iminente”, ressaltou o Exército, acrescentando que eles foram neutralizados, sem dar detalhes sobre o número de mortos ou suas identidades.

Em coletiva neste sábado, o porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, informou que Israel planeja intensificar sua ofensiva contra à Faixa de Gaza, como preparação para a próxima fase da sua guerra contra o Hamas. Questionado sobre uma possível invasão terrestre em Gaza, Hagari disse que os militares estavam tentando criar condições ideais para a ofensiva.

“Aprofundaremos os nossos ataques para minimizar os perigos para as nossas forças nas próximas fases da guerra. Vamos aumentar os ataques a partir de hoje (sábado)”, disse Hagari.

Ele repetiu o seu apelo aos residentes de Gaza para que se dirigissem para o sul para a sua segurança.

Na esteira do conflito, o presidente Joe Biden e os seus principais assessores têm insistido com os líderes israelenses para que não realizem nenhum ataque contra o Hezbollah, a milícia libanesa, que possa arrastá-lo para a guerra Israel-Hamas, dizem autoridades dos dois países.

Joe Biden se encontrou com Binyamin Netanyahu; presidente dos EUA alertou para escalada do conflito Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo





No entanto, o vice-líder do Hezbollah, Xeque Naim Kassem prometeu que Israel pagará um preço elevado sempre que iniciar uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza e disse que o seu grupo já está “no centro da batalha”.

Os comentários ocorreram enquanto Israel bombardeava e fazia ataques com drones no sul do Líbano e o Hezbollah disparava foguetes e mísseis contra Israel. /AP E AGÊNCIAS