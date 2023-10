Israel afirma ter matado terroristas em ataque aéreo contra mesquita na Cisjordânia

As forças militares israelenses conduziram um ataque aéreo, neste domingo, 22, na cidade de Jenin, na Cisjordânia e afirmaram ter atingido terroristas vinculados ao Hamas e Jihad Islâmica. O alvo do ataque foi a mesquita Al Ansar, que, segundo o exército israelense, estava sendo utilizada como centro de comando para planejar e executar ataques.

Os militares israelenses alegaram que os alvos visados no ataque haviam feito diversos ataques terroristas nos últimos meses e estavam planejando outro. No entanto, o exército não forneceu detalhes sobre o número de mortos ou identidades deles.

Relatos de fontes palestinas divergem das informações fornecidas pelos militares israelenses. Foto: Francisco Seco/AP

Conforme o Ministério da Saúde palestino, as forças israelenses mataram pelo menos cinco pessoas na manhã de domingo, dia 22, na Cisjordânia, sendo dois homens mortos no ataque contra a mesquita. O chefe do Crescente Vermelho em Jenin, Mahmoud al Saadi, informou que uma pessoa foi morta e três ficaram feridas.

As mortes deste domingo elevaram o número de mortos na Cisjordânia para 90 palestinos desde o início da guerra, em 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde. A maioria parece ter sido morta durante combates com as forças israelenses ou protestos violentos. /AP e AFP.