Israel ameaça invadir Rafah por terra até o Ramadã se reféns não forem libertados pelo Hamas

O Ramadã começa no dia 10 de março, no nono mês do calendário islâmico. “O mundo deve saber, e os líderes do Hamas devem saber: se até o Ramadã os nossos reféns não estiverem em casa, os combates continuarão em todas as partes, incluindo a área de Rafah”, disse Gantz durante uma conferência de líderes judeus americanos em Jerusalém.

Há mais de uma semana, Israel tem intensificado ataques aéreos em Rafah, onde cerca de 1,5 milhões de palestinos, a maioria muçulmano, estão abrigados após terem suas residências destruídas no norte e no centro de Gaza. O Exército israelense afirma que a cidade é o último refúgio dos militantes do Hamas.