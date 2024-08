Israel anuncia bombardeios no Líbano diante de “grandes ataques” do Hezbollah

Numa declaração em árabe, as forças armadas alertaram os residentes do sul do Líbano que estão “monitorando os preparativos do Hezbollah para realizar grandes ataques em território israelense perto das suas casas (…) Estamos atacando e eliminando a ameaça do Hezbollah”. As autoridades solicitaram que moradores da área se retirassem imediatamente do local.

“Quem estiver nas áreas próximas de onde o Hezbollah opera deve sair imediatamente para proteger a si e a sua família”, disse o comunicado.