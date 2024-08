Israel anuncia morte de um soldado da marinha em ataque do Hezbollah

O Hezbollah respondeu, afirmando ter disparado centenas de foguetes e drones para vingar a morte de Fouad Shukur, importante líder do grupo, em um ataque aéreo israelense em Beirute no mês passado. A milícia xiita afirmou que disparou 320 foguetes e “um grande número” de drones contra bases e posições militares israelenses. Já o Exército de Israel afirmou que cerca de 100 caças israelenses bombardearam mais de 40 alvos no sul do Líbano.

Ambos os lados interromperam a troca intensa de ataques por volta do meio da manhã, sinalizando que não haveria uma escalada imediata. Isso ocorreu enquanto o Egito sediava conversas com o objetivo de um cessar-fogo na guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas em Gaza, que diplomatas esperam aliviar as tensões regionais.