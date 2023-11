Israel anuncia retorno de todos os trabalhadores palestinos em seu território à Faixa de Gaza

O governo de Israel anunciou, na quinta-feira, dia 2, que enviará de volta todos os trabalhadores palestinos em seu território para a Faixa de Gaza. Em comunicado emitido pelo gabinete de segurança de Israel, foi declarado que o país está cortando todos os contatos, “não haverá mais trabalhadores palestinos de Gaza.” A medida é tomada após quase quatro semanas do início da guerra contra o grupo terrorista Hamas.

O gabinete esclareceu ainda: “Esses trabalhadores de Gaza que estavam em Israel no dia do início da guerra serão devolvidos a Gaza.” No entanto, o número de pessoas afetadas pela decisão não foi especificado. Antes do início do conflito em 7 de outubro, Israel havia emitido autorizações de trabalho para cerca de 18.500 residentes de Gaza, conforme o Cogat, um órgão de administração de defesa israelense responsável pelos assuntos civis palestinos.

Ataques de Israel contra a Faixa de Gaza resultou em um número de mortos superior a 9 mil. Foto: Fatima Shbair/AP

O Cogat ainda não esclareceu o número de trabalhadores de Gaza que estavam em território israelense quando ocorreu o ataque do Hamas. Autoridades israelenses relatam que o ataque resultou em pelo menos 1.400 vítimas.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel iniciou uma série de ataques aéreos a Gaza, acompanhados por uma incursão terrestre, que resultou em um número de mortos superior a 9 mil, conforme o Ministério da Saúde Palestino. /AFP.