Israel ataca área próxima ao maior hospital de Gaza após acusar o Hamas de usá-lo como base

Em uma série de ataques aéreos realizados na manhã deste domingo, 29, aviões de guerra israelenses direcionaram ações para uma área próxima ao Hospital Shifa, maior prédio de saúde na Faixa de Gaza. O local está atualmente lotado de pacientes e dezenas de milhares de palestinos em busca de abrigo. Israel alegou que a liderança do grupo terrorista Hamas tinha um posto de comando sob o hospital, embora provas substanciais não tenham sido fornecidas.

Esses ataques ocorreram um dia depois que o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, anunciou uma “segunda fase” no conflito contínuo de Israel com o Hamas, três semanas após ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro. Forças terrestres israelenses entraram em Gaza durante o fim de semana, enquanto Israel realizava ataques no território por via aérea, terrestre e marítima.

Residentes relataram que os recentes ataques aéreos de Israel destruíram a maioria das estradas que levam ao Hospital Shifa. Foto: Dawood Nemer / AFP

O bombardeio, descrito pelos residentes de Gaza como o mais intenso do conflito, interrompeu a maioria das comunicações na região na noite de sexta-feira, dia 27, isolando os 2,3 milhões de habitantes do enclave sitiado do restante do mundo. As comunicações foram parcialmente restabelecidas na manhã deste domingo, de acordo com empresas locais de telecomunicações.

Residentes relataram que os recentes ataques aéreos também destruíram a maioria das estradas que levam ao Hospital Shifa, na Cidade de Gaza. O hospital está localizado na parte norte do território sitiado e que Israel havia ordenado que as pessoas evacuassem. Israel alega que a maioria dos residentes fugiu para o sul, mas centenas de milhares permanecem no norte, em parte devido aos ataques de Israel em áreas designadas como zonas seguras. Dezenas de milhares de pessoas estão buscando abrigo em Shifa, já lotado com pacientes feridos nos ataques.

Mahmoud al-Sawah, que está abrigado no prédio, disse a AP que “chegar ao hospital está se tornando cada vez mais difícil. Parece que eles querem isolar a área.” Outro residente da Cidade de Gaza, Abdallah Sayed, descreveu os ataques israelenses nos últimos dois dias como “os mais violentos e intensos” desde o início da guerra.

Autoridades militares israelenses não comentaram sobre os relatos de ataques próximos ao Hospital Shifa. Recentemente, as forças armadas israelenses divulgaram imagens geradas por computador que mostravam instalações do Hamas dentro e ao redor do Hospital Shifa. Israel fez alegações semelhantes anteriormente sem apresentar provas substanciais. /AP.