Israel faz primeiro ataque direto ao centro de Beirute em quase um ano de hostilidades com Hezbollah

Israel fez na madrugada de segunda-feira, 30, (noite de domingo, 29, no horário de Brasília) o primeiro ataque aéreo que atingiu diretamente o centro de Beirute, no Líbano, em quase um ano de conflito contra o Hezbollah. Na troca de fogo contra a milícia xiita radical, que iniciou após a guerra em Gaza contra o Hamas ter sido desencadeada, o exército israelense, até então, tinha como alvo subúrbios da capital, além de outras regiões do Líbano.

PUBLICIDADE O ataque aéreo atingiu um edifício residencial de vários andares. Vídeos gravados pela imprensa internacional mostraram ambulâncias e uma multidão reunida sob o prédio. De acordo com fontes de segurança ouvidas pela agência AFP, duas pessoas morreram. A área onde o ataque ocorreu é um distrito sunita primário com uma avenida movimentada repleta de lojas e prédios residenciais. O bombardeio ocorre após uma ofensiva no domingo que deixou 105 mortos em um dia, de acordo com autoridades libanesas. Em outra frente, Israel disse ter atingido alvos dos rebeldes houthis no oeste do Iêmen, depois que os membros do grupo pró-Irã reivindicaram o lançamento de um míssil contra o aeroporto de Tel Aviv. Quatro pessoas morreram, segundo a imprensa controlada pelos houthis.

A mídia libanesa relatou dezenas de ataques no centro, leste e oeste de Bekaa e no sul, além de ataques em Beirute. Os ataques atingiram edifícios onde viviam civis, e o número de mortos ainda deve aumentar nas próximas horas.

Na última semana, Israel atacou os subúrbios do sul de Beirute, onde o grupo libanês tem uma forte presença — incluindo um grande ataque na sexta-feira que matou Nasrallah e outro na segunda-feira que deixou dois brasileiros menores de idade mortos —, mas não havia atingido locais próximos ao centro da cidade.

Mais cedo, o Hezbollah confirmou que Nabil Kaouk, vice-chefe do Conselho Central do grupo militante, foi morto no sábado, tornando-se o sétimo líder sênior do Hezbollah morto em ataques israelenses em pouco mais de uma semana. O Hezbollah também confirmou que Ali Karaki, outro comandante sênior, morreu no ataque aéreo que matou Nasrallah.

Fumaça sobe após ataque israelense na cidade de Tyre, Líbano. Desde outubro do ano passado, Israel tinha como alvo somente subúrbios da capital, além de outras regiões do Líbano. Foto: Kawnat HAJU /AFP

Israel afirma que pelo menos outros 20 membros do Hezbollah foram mortos, incluindo um responsável pela segurança de Nasrallah.

Publicidade

Em resposta à escalada nos ataques israelenses ao Líbano, o Hezbollah aumentou significativamente seus ataques na última semana, de várias dezenas para várias centenas por dia, disse o exército israelense. Os ataques feriram várias pessoas e causaram danos, mas a maioria dos foguetes e drones foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel ou caíram em áreas abertas.

O Exército israelense afirma que seus ataques degradaram as capacidades do Hezbollah e que o número de lançamentos seria muito maior se o Hezbollah não tivesse sido atingido./AFP e AP.