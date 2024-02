THE NEW YORK TIMES - Israel realizou esta semana ataques secretos a dois grandes gasodutos de gás natural dentro do Irã, interrompendo o fluxo de calor e gás para províncias iranianas com milhões de habitantes, segundo dois oficiais ocidentais e um estrategista militar afiliado ao Corpo da Guarda Revolucionária do Irã.

PUBLICIDADE Os ataques representam uma mudança notável na guerra paralela que Israel e o Irã têm travado por ar, terra, mar e ataques cibernéticos há anos. Há muito tempo que Israel tem como alvo instalações militares e nucleares dentro do Irã, mas explodir parte da infraestrutura energética do país, na qual dependem indústrias, fábricas e milhões de civis, marcou uma escalada na guerra secreta e pareceu abrir uma nova fronteira, segundo informações de autoridades e analistas.

A sabotagem teve como alvo vários pontos ao longo de dois dos principais gasodutos de gás natural do Irã Foto: Reza Kamali Dehkordi/AP

“O plano do inimigo era interromper completamente o fluxo de gás no inverno para várias cidades e províncias importantes do nosso país”, disse o ministro do Petróleo do Irã, Javad Owji, à imprensa iraniana na sexta-feira, 16.

Owji, que anteriormente se referiu às explosões como “sabotagem e ataques terroristas”, não chegou a culpar publicamente Israel ou qualquer outro país. Mas ele disse que o objetivo do ataque era danificar a infraestrutura energética do Irã e agitar o descontentamento interno.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, se recusou a comentar o ocorrido.

Ataque simbólico, recado severo

As autoridades ocidentais e o estrategista militar iraniano disseram que os ataques de Israel aos gasodutos exigiram um conhecimento profundo da infraestrutura do Irã e uma coordenação cuidadosa, especialmente porque dois gasodutos foram atingidos em vários locais ao mesmo tempo.

Publicidade

Um oficial ocidental classificou o ataque como um grande ataque simbólico que foi bastante fácil de ser reparado pelo Irã e que causou relativamente poucos danos aos civis. Mas, disse o responsável, enviou um alerta severo sobre os danos que Israel pode infligir, à medida que o conflito se espalha pelo Oriente Médio e as tensões aumentam entre o Irã e os seus adversários, nomeadamente Israel e os Estados Unidos.

As autoridades ocidentais disseram que Israel também causou uma explosão separada na quinta-feira, 15, dentro de uma fábrica de produtos químicos nos arredores de Teerã, que abalou um bairro e lançou nuvens de fumaça e fogo no ar. Mas as autoridades locais disseram que a explosão da fábrica, ocorrida na quinta-feira, resultou de um acidente no tanque de combustível da fábrica.

O ministro do Petróleo do Irã, Eng Javad Owji, chegando a uma reunião do 8º Seminário Internacional da OPEP em Viena, Áustria, em julho Foto: Alex Halada/AFP

Irã diz que não quer guerra

O Irã disse que não quer uma guerra direta com os Estados Unidos e negou estar envolvido nos ataques terroristas de 7 de Outubro contra Israel ou nos vários ataques contra alvos americanos e israelitas na região desde então.

Mas o Irã apoia e arma uma rede de grupos por procuração que têm lutado ativamente com Israel e os Estados Unidos, incluindo os houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e militantes no Iraque e na Síria. O Irã também armou e treinou o grupo terrorista Hamas e outros combatentes palestinos.

Israel matou dois altos comandantes iranianos na Síria, enquanto os Estados Unidos atacaram bases militares ligadas à Guarda Revolucionária e aos seus representantes no Iraque e na Síria, depois de três soldados americanos terem sido mortos num ataque de drones.

O Irã também sofreu um dos maiores ataques terroristas da sua história em janeiro, quando homens-bomba mataram cerca de 100 pessoas em Kerman durante uma cerimónia em homenagem ao general Qassim Suleimani, morto pelos Estados Unidos há quatro anos. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque suicida.

Pessoas em luto em Teerã carregavam os caixões cobertos com bandeiras de membros da Guarda Revolucionária Iraniana mortos em um ataque aéreo israelense na Síria em janeiro. Foto: Arash Khamooshi/NYT

“Golpe na reputação”

De acordo com especialistas, os ataques refletem fraquezas de segurança iranianas.

Publicidade

“Isso mostra que as redes secretas que operam no Irã expandiram a sua lista de alvos e avançaram para além das instalações militares e nucleares”, disse Shahin Modarres, um analista de segurança baseado em Roma e focado em Oriente Médio. “É um grande desafio e um golpe na reputação para as agências de inteligência e segurança do Irã.”

A sabotagem teve como alvo vários pontos ao longo de dois gasodutos principais nas províncias de Fars e Chahar Mahal Bakhtiari na quarta-feira, 14. Mas a interrupção do serviço estendeu-se a residências, edifícios governamentais e grandes fábricas em pelo menos cinco províncias do Irã, de acordo com autoridades iranianas e relatos da mídia local.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.