Israel aumenta demolições de residências de palestinos para combater o terrorismo. Mas a que custo?

THE WASHINGTON POST, RAMALLAH — Soldados israelenses demoliram nesta quinta-feira a residência da família do palestino Eslam Froukh, que foi acusado de perpetrar ataques a bomba mortíferos em dois pontos de ônibus em Jerusalém, no ano passado. Logo após as explosões neste bairro normalmente calmo, no centro de Ramallah, iniciaram-se confrontos entre palestinos e soldados israelenses.

Imagens do enfrentamento que viralizaram mostraram mostraram palestinos arremessando explosivos contra veículos blindados de Israel, crianças tossindo em razão do gás lacrimogêneo israelense e um proeminente jornalista palestino sendo carregado para o hospital após ser atingido na cabeça por uma bala de borracha.

Israel demoliu 27 residências de indivíduos suspeitos de terrorismo ou condenados por atos terroristas desde o início de 2022, de acordo com o grupo israelense de defesa de direitos B’Tselem, incluindo 10 neste ano — no ritmo atual, o número de demolições será o maior desde 2016, no período final da “intifada da faca”, quando palestinos realizaram ataques mortíferos usando facas, carros e outras armas não convencionais.

Umm Eslam em frente às ruínas da casa da família Froukh em Ramallah, na Cisjordânia, destruída por Israel Foto: Kobi Wolf / The Washington Post





Israel afirma que as demolições de residências servem a uma estratégia maior de dissuasão, em um momento que os ataques terroristas voltam a aumentar na região. Palestinos mataram pelo menos 48 pessoas em Israel e na Cisjordânia nos 18 meses recentes. Mas alguns especialistas em segurança afirmam que essa estratégia é contraproducente, alimentando o ciclo de violência em vez de contê-lo. E defensores de direitos humanos condenam a prática, classificando-a como punição coletiva e violação do direito internacional.

Os parentes de Froukh afirmam que a destruição de seu lar teve um único propósito: “Foi vingança”, afirmou a mãe, que pediu para ser identificada apenas por sua alcunha árabe, Umm Eslam, enquanto olhava para o que sobrou do seu apartamento no segundo andar. Ela disse que seu filho, um engenheiro mecânico de 26 anos, formado em uma faculdade de Jerusalém, foi preso injustamente pelo ataque, rejeitando as alegações da polícia israelense de que ele seria um islamista radical e que isso teria motivado o ataque.

“Ele jamais faria isso”, afirmou Umm Eslam, referindo-se a registros policiais que acusam seu filho de ter agido sozinho e, após os ataques a bomba de novembro, esconder explosivos e uma submetralhadora em estilo Carlo para usá-los em futuros ataques.

Diante dos batentes vazios da porta de sua casa, Umm Eslam foi cercada por votos de pessoas que se aproximaram para lhe confortar desde a quinta-feira, entregando bilhetes com marcas de mãos pintadas com as cores da bandeira palestina, mensagens de solidariedade e assinaturas de grupos recém-formados por aqui que prometem pegar em armas contra Israel.

Décadas de demolições

Por décadas, seguindo o ritmo das ondas de violência, Israel demoliu residências de famílias de palestinos acusados de terrorismo como parte de uma “guerra de desgaste”, nas palavras de Qadura Fares, presidente da ONG Sociedade dos Presos Palestinos, em Ramallah.

Israel está “tentando elevar o custo da resistência palestina à ocupação, achando que isso forçará os palestinos a negociar a paz”, afirmou Fares.

Em vez disso, as demolições de residências inspiraram fúria entre os palestinos, disse ele, oferecendo aberturas para o Hamas, a Jihad Islâmica e outros grupos armados, que com frequência dão as caras assim que as famílias são transformadas em sem-teto, oferecendo pagar pela reconstrução de suas casas esperando obter apoio político.

As demolições de residências “estão apenas produzindo uma nova guerra”, afirmou Fares. Autoridades militares israelenses sustentam que a perda dos imóveis dissuade ataques futuros, citando uma evidência principalmente incidental, de famílias que entregaram parentes para as autoridades.

Palestinos limpam os escombros depois que as forças israelenses demoliram a casa de Osama Tawil, que foi preso em fevereiro por matar um soldado israelense Foto: Nasser Nasser / AP

A pesquisa acadêmica é rarefeita e inconclusiva. Um estudo de 2015 que analisou a prática durante uma onda de ataques suicidas na Segunda Intifada constatou que “demolições punitivas de residências surtem impacto negativo significativo, mas de curta duração, sobre o número de terroristas suicidas”, mas acrescentou que outras variáveis, como o status de células militantes, poderiam contribuir para a aparente relação de causa e efeito.

Um estudo de 2021 considerando o mesmo período e coescrito por um dos mesmos autores mostrou que demolições punitivas de residências não surtem nenhum efeito real, já as demolições “cautelares”, nas quais o Exército, por exemplo, põe abaixo um prédio afirmando que o local poderia ser usado por atiradores, tornam “os palestinos mais inclinados a adotar opiniões políticas mais radicais”.

O ex-ministro da Suprema Corte israelense Menachem Mazuz afirmou que o objetivo da tática era “apaziguar a opinião pública”, apesar de “a liderança também estar ciente de que isso não evitará o próximo ato terrorista”. O Departamento de Estado americano qualifica a prática como “contraproducente para a causa da paz”.

Em 2005, uma comissão militar israelense qualificou as demolições de residências de palestinos como “dentro do limite da lei” antes de pausar sua aplicação. Israel retomou as demolições depois de um palestino matar oito estudantes em uma escola religiosa de Jerusalém, em 2008, sob a provisão de que a prática seria aplicada apenas em circunstâncias extraordinárias.

Mas conforme o conflito e a ocupação se arrastaram, a medida tornou-se rotina.

Intensificação do extremismo

Agora, o governo mais extremista de direita da história de Israel promete expandir e intensificar as demolições. Muitos críticos afirmam que seu verdadeiro propósito é demagogia política, destinada a satisfazer eleitores que exigem algo — qualquer coisa — em resposta a ataques letais, brutais e com frequência chocantes.

Danny Yotam, ex-diretor do Mossad, a agência de espionagem externa de Israel, afirmou que o país precisa de inteligência, não de dissuasão, para evitar futuros ataques. E ainda que Yotam tenha sido um dos proponentes das demolições de residências, ele afirmou que, para a prática funcionar, ela precisa ser aplicada com “proporcionalidade” — um conceito segundo ele ausente no atual governo de Israel, “que não tem objetivo apenas de demolir, mas de criar um Estado judaico, religioso, halachá do Mediterrâneo até o Jordão”.

Após um ataque a tiros mortífero diante de uma sinagoga, em janeiro, o ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema direita, pressionou por demolições em Jerusalém Oriental. Ele afirmou que as residências não possuíam as licenças municipais necessárias, que segundo os palestinos são quase impossíveis de obter. “Nós combateremos os terrorismo usando todos os meios ao nosso dispor”, tuitou ele.

Conforme a violência aumenta e políticos de extrema direita buscam maneiras de satisfazer eleitores a quem prometeram uma abordagem “dura com o terror”, muitos especialistas em segurança e direito preocupam-se com a possibilidade de as demolições serem feitas ainda menos criteriosamente do que no passado.

“Dissuasão é como um jogo das tampinhas”, afirmou o professor de direito Yuval Shany, da Universidade Hebraica de Jerusalém. “Mesmo quando há razão para acreditar que existe um dano intergeracional, que não há nenhum dado mostrando que isso contribui para a segurança, a consideração dominante se tornou a do escalão político.”

Shany acrescentou que a Suprema Corte de Israel, há muito dividida em relação às demolições de residências de palestinos, está agora sob ataque do governo e provavelmente terá menos poder para contestar políticas problemáticas.

Bassem Halqa, de 35 anos, dono de uma loja de conveniência justamente abaixo do apartamento demolido de Froukh, em Ramallah, afirmou que, com “criminosos de guerra” como Ben Gvir no poder em Israel, ele tem calafrios ao pensar que outras medidas punitivas podem estar a caminho. Halqa disse que se preocupa com a segurança de seus filhos — um deles estava sentado nos degraus da porta da loja, disparando projéteis imaginários com sua arminha de brinquedo. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL