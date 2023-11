O Exército de Israel informou nesta sexta-feira, 17, que encontrou na Faixa de Gaza o corpo de Noa Marciano, uma militar de 19 anos que havia sido sequestrada pelo grupo terrorista Hamas e que teve a morte anunciada no início da semana. Esse foi o segundo corpo de refém encontrado em menos de 24 horas pelo exército israelense em território palestino.

“O corpo de Noa Marciano (...) foi retirado pelas tropas do Exército israelense de uma estrutura anexa ao hospital Al Shifa, na Faixa de Gaza, e foi levado para o território israelense”, afirma um comunicado militar.

Na quinta-feira, 16, Israel anunciou que encontrou, também nas imediações do hospital Al Shifa, o corpo de Yehudit Weiss, 65 anos, uma refém “assassinada pelos terroristas da Faixa de Gaza” depois de ter sido sequestrada pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro no kibutz de Beeri, sul de Israel.

Soldado israelense Noa Marciano, de 19 anos, é velada em Modiin, Israel. Seu corpo foi encontrado perto do Hospital Shifa, na Faixa de Gaz. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Noa Marciano foi sequestrada no mesmo dia na base de Nahal Oz, perto da Faixa de Gaza, durante o ataque sem precedentes executado pelo grupo terrorista Hamas no sul de Israel, que resultou nas mortes de 1.200 pessoas, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses./AFP.