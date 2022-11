Israel dá posse ao Parlamento mais à direita de sua história

Publicidade

JERUSALÉM - Após quase quatro anos de impasse político e cinco eleições, Israel deu posse nesta terça-feira, 15, ao Parlamento mais à direita de sua história.

O primeiro-ministro designado, Binyamin Netanyahu, está trabalhando para formar uma coalizão de governo com a direita radical e os religiosos na Knesset (Parlamento) de 120 assentos. Os partidos judeus de esquerda - há muito os responsáveis pelas negociações com os palestinos - sofreram grandes perdas nas eleições de 1º de novembro.

A crescente popularidade de uma aliança de direita antes à margem da sociedade israelense ajudou a impulsionar o retorno político de Netanyahu, mesmo quando ele enfrenta um julgamento por acusações de corrupção. Os legisladores explodiram em aplausos quando Netanyahu subiu ao palco para uma foto com outros líderes do partido após a cerimônia de posse.

Crescente popularidade de uma aliança de direita impulsionou retorno político de Binyamin Netanyahu (C) Foto: Abir Sultan/AFP

O 25º Knesset tomou posse com trombetas e música coral poucas horas depois que um agressor palestino fez um ataque mortal em uma zona industrial controlada por israelenses na Cisjordânia ocupada, matando três israelenses e ferindo mais três antes de ser morto a tiros.

Os prováveis parceiros de coalizão de direita de Netanyahu prometeram agir de forma mais agressiva contra os palestinos que promovem ataques e proteger os israelenses. Itamar Ben Gvir, um parlamentar ultranacionalista, chamou o ataque de terça-feira de “um alerta” que prova que “só um punho de ferro acabará com o terrorismo”.

O presidente israelense, Isaac Herzog, apelou pela unidade nacional em seu discurso após as cinco eleições que deixaram o país dividido, dizendo que os israelenses estão “exaustos com as lutas internas e suas consequências”.

“Agora, a responsabilidade está em primeiro lugar com vocês, representantes eleitos do público”, disse ele. “A responsabilidade de tentar nos livrar desse vício de conflitos sem fim.”

Minorias

Herzog também convocou os representantes eleitos a salvaguardar os direitos das minorias de Israel que temem que a próxima coalizão governamental – que deve ser predominantemente masculina, religiosa e de direita – reverterá as conquistas de seu antecessor em questões como meio ambiente, direitos LGBTQ+ e financiamento para a população árabe.

“Há também comunidades, e especialmente minorias, que temem que suas necessidades não estejam na agenda”, disse ele. “Vocês, representantes eleitos do público, devem considerar isso e mantê-los em sua mira também.”

Em seu discurso após a posse, o primeiro-ministro interino de Israel, Yair Lapid, foi direto. “Precisamos que esta Casa seja um lugar que os israelenses admirem”, disse ele, “não um lugar de que tenham vergonha de seus representantes”.

O novo Parlamento substitui um dos mais diversificados da história de Israel, que teve um recorde histórico de 36 mulheres e um pequeno partido islâmico árabe na coalizão de governo pela primeira vez na história.

Este Knesset tem apenas 29 mulheres. Seus 23 novos legisladores vêm principalmente do partido Likud de Netanyahu e da aliança de partidos direita radical conhecida como Sionismo Religioso.

Membros eleitos para novo Parlamento posam para foto oficial com presidente Isaac Herzog (sentado, no centro) Foto: Ronen Zvulun/Reuters - 15/11/2022

O Sionismo Religioso propôs um plano para limitar os poderes do Judiciário de Israel, que o partido acusa de favorecer injustamente a esquerda política. Em uma aparente referência à revisão sugerida, Herzog lembrou ao Parlamento a importância dos freios e contrapesos de Israel.

“É permitido, e às vezes até exigido, reabrir para debate a divisão de poderes”, disse ele. “Mas devemos fazê-lo ouvindo, por meio de diálogo aberto, por meio de um discurso respeitoso – e de forma justa.”

O número de legisladores árabes despencou para seu nível mais baixo em duas décadas, informou o Instituto de Democracia de Israel, com apenas 10 parlamentares árabes de 120.

Balad, um partido nacionalista palestino, não conseguiu chegar ao Parlamento, em parte como resultado da baixa participação eleitoral entre a minoria árabe de Israel.

O Meretz, um partido de esquerda que apoia o Estado palestino, também abandonou completamente o Parlamento. Em seu discurso, Herzog disse que o partido “fará falta”.

O Partido Trabalhista, que governou Israel nas primeiras duas décadas, mal conseguiu chegar ao Parlamento com apenas quatro cadeiras./AP