Israel enviará delegação ao Catar para tentar avançar em negociação sobre cessar-fogo

Israel anunciou que enviará uma delegação ao Catar na segunda-feira, 10, “em um esforço para avançar nas negociações” sobre o cessar-fogo em Gaza. Já o Hamas relatou “sinais positivos” nas conversas com mediadores egípcios e do Catar sobre o início das negociações para a segunda fase do cessar-fogo, que foi adiada.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu; Israel cortou todos suprimentos para Gaza e seus mais de 2 milhões de habitantes, enquanto pressionava o Hamas para aceitar a segunda fase do cessar-fogo. Foto: Debbie Hill/AP

A declaração do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não forneceu detalhes, mas disse que o país “aceitou o convite dos mediadores apoiados pelos Estados Unidos”. O porta-voz do Hamas, Abdel-Latif al-Qanoua, também não divulgou detalhes. As negociações sobre a segunda fase deveriam ter começado há um mês. Não houve comentário imediato da Casa Branca, que na quarta-feira confirmou as negociações diretas dos Estados Unidos com o Hamas.

Na última semana, Israel pressionou o Hamas para liberar metade dos reféns restantes em troca de uma extensão da primeira fase, que terminou no último fim de semana, e uma promessa de negociar um cessar-fogo duradouro. Acredita-se que o Hamas tenha 24 reféns vivos e os corpos de outros 34. Com o fim da primeira fase, Israel cortou todos os suprimentos para Gaza e seus mais de 2 milhões de habitantes, enquanto pressionava o Hamas para aceitar o acordo. O grupo militante afirmou que a medida também afetaria os reféns restantes.