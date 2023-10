Israel reage a operação militar do Hamas e ataca a Faixa de Gaza

As forças israelenses estão respondendo a um ataque sem precedentes realizado no início da manhã por militantes islâmicos do Hamas, lançando ataques por terra e ar na Faixa de Gaza, após semanas de tensões crescentes ao longo da volátil fronteira da região.

O ataque surpresa do Hamas no sábado, 7, que ocorreu durante um importante feriado judaico e seguiu-se ao 50º aniversário do início da guerra do Yom Kippur de 1973, resultou no dia mais mortal de Israel em pelo menos 75 anos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse: estamos em guerra e vamos vencê-la”. O presidente Biden, em um discurso, reafirmou seu apoio “inabalável” à segurança de Israel e alertou os inimigos de Israel para que não tirem proveito dos ataques “terríveis”.

Smoke rises following an Israeli airstrike, in Gaza City, Saturday, Oct. 7, 2023. The militant Hamas rulers of the Gaza Strip carried out an unprecedented, multi-front attack on Israel at daybreak Saturday, firing thousands of rockets as dozens of Hamas fighters infiltrated the heavily fortified border in several locations by air, land, and sea, killing dozens and stunning the country. Palestinian health officials reported scores of deaths from Israeli airstrikes in Gaza. (AP Photo/Fatima Shbair) Foto: AP / AP

A operação militar do Hamas matou pelo menos 250 israelenses e deixou milhares de feridos, de acordo com o serviço nacional de emergência Maged David Adom. Os ataques israelenses mataram pelo menos 230 pessoas na Faixa de Gaza e feriram cerca de 1.700, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina.

As autoridades israelenses disseram que um número desconhecido de civis, soldados e comandantes israelenses foi levado em cativeiro pelo Hamas, que indicou querer trocá-los por militantes presos em Israel.