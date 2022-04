Israel e militantes palestinos trocam ataques na pior onda de violência em meses em Gaza

THE NEW YORK TIMES - Militantes na Faixa de Gaza dispararam vários foguetes contra Israel durante a noite e no início desta quinta-feira, 21. A Força Aérea de Israel disse que retaliou atacando dois locais militares em Gaza, na luta mais intensa entre os dois lados desde o fim de uma guerra de 11 dias em maio passado do ano passado.

Nenhuma morte foi relatada em ambos os lados, mas a emissora pública israelense, Kan, disse que vários israelenses foram tratados por ferimentos sofridos enquanto corriam para abrigo. Um dos foguetes caiu no sul de Israel, um falhou em Gaza e outros quatro foram interceptados pelo um sistema de defesa aérea israelense, disse o Exército.

Em resposta, os militares israelenses disseram que seus jatos atingiram um posto militante envolvido na fabricação de foguetes e depois atingiram uma instalação de defesa aérea palestina. Vídeos postados por palestinos nas redes sociais mostraram várias interceptações de foguetes no ar sobre Gaza e várias explosões no solo.

Sistema Domo de Ferro intercepta mísseis disparados de Gaza, em 21 de abril Foto: SAID KHATIB / AFP

A troca ocorreu após um aumento acentuado da violência em Israel e nos territórios ocupados no mês passado, começando com a onda mais mortal de ataques árabes dentro de Israel em mais de meia década. Os ataques mataram 14 e provocaram uma repressão israelense na Cisjordânia ocupada, que matou pelo menos 15 palestinos.

As tensões aumentaram ainda mais após confrontos entre a polícia israelense e os atiradores de pedras palestinos no complexo da Mesquita de Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém, conhecido pelos judeus como Monte do Templo e um local sagrado para judeus e muçulmanos. Esses confrontos atraíram raras críticas públicas dos novos aliados árabes de Israel, Bahrein, Marrocos e Emirados Árabes Unidos.

Confrontos no complexo da mesquita de Jerusalém explodiram novamente na quinta-feira, quando a polícia forçou os palestinos de partes do local a garantir o acesso de turistas e fiéis judeus, incluindo ativistas judeus linha-dura que esperam um dia reconstruir um antigo templo judaico que já existiu no local do complexo da mesquita. A polícia israelense disparou balas de borracha e gás lacrimogêneo, informou Kan, e alguns palestinos dispararam fogos de artifício de dentro de uma grande mesquita no local.

‘Rotina familiar’

Mas tanto Israel quanto o Hamas, o grupo militante islâmico que controla Gaza, indicaram nos últimos dias que ambos querem evitar outra mini guerra como a do ano passado. Por enquanto, as hostilidades seguiram uma rotina familiar que permite que ambos os lados salvem as aparências sem forçar o outro a uma grande escalada.

Ao disparar foguetes sem matar civis israelenses, os militantes podem expressar raiva pelos acontecimentos em Jerusalém sem provocar uma reação israelense mais violenta. Ao retaliar com ataques aéreos não letais, Israel prova a israelenses e palestinos que não deixará nenhum ato de agressão sem resposta – mas evita deixar os militantes sem saída.

Na quarta-feira, Israel impediu que judeus de extrema direita marchassem pelas áreas muçulmanas da Cidade Velha de Jerusalém – algo que poderia facilmente ter desencadeado mais violência – e impediu que um legislador judeu de extrema direita montasse um escritório improvisado próximo à entrada do Cidade Velha que é usada por dezenas de milhares de palestinos para chegar à Mesquita de Aqsa.

A polícia israelense disse que prendeu três visitantes judeus do local que não cumpriram as instruções da polícia.

Polícia israelense tenta impedir ativistas de direita de marcharem em direção à Cidade Velha de Jerusalém, em 20 de abril Foto: Ariel Schalit/AP

Um funcionário do Hamas, Fawzi Barhoum, disse na quinta-feira que o grupo estava tentando pressionar Israel sobre a situação em Jerusalém, mas “sem entrar em guerra”.

Em Gaza, as autoridades ainda estão consertando a infraestrutura danificada nos combates de maio passado. Os militantes ainda estão reabastecendo seus estoques de armas e defesas. E analistas dizem acreditar que o Hamas está cauteloso em tomar medidas que possam levar Israel a reduzir o número de autorizações de trabalho israelenses concedidas a residentes de Gaza, uma importante fonte de receita para os palestinos.

As tensões podem se acalmar nos próximos dias, quando Israel adotará sua prática padrão de fechar o complexo de Aqsa para judeus e turistas durante os últimos 10 dias do mês de jejum sagrado do Ramadã.

Mas o embate durante a noite mostrou a rapidez com que a situação pode sair do controle, particularmente porque o vídeo de intervenções policiais na mesquita inunda as mídias sociais árabes, causando profunda ira entre os muçulmanos, que atualmente observam o Ramadã. A guerra do ano passado em Gaza foi desencadeada em parte por cenas semelhantes.

Para os israelenses, as repetidas batidas policiais no complexo da mesquita são um ato responsável de aplicação da lei em território soberano israelense. O governo israelense diz que foi forçado a intervir na mesquita para conter os distúrbios iniciados por manifestantes palestinos que colocaram muçulmanos e judeus em perigo e para garantir a liberdade de acesso para todos, incluindo turistas.

Forças de segurança israelenses se posicionam durante confrontos com manifestantes palestinos no complexo da Mesquita Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém, em 15 de abril Foto: Mahmoud Illean/AP

“Israel está fazendo de tudo para que todos os povos, como sempre, possam celebrar os feriados com segurança – judeus, muçulmanos e cristãos”, disse o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, nesta semana.

Israel capturou o complexo em 1967, junto com o restante de Jerusalém Oriental, e agora o considera parte integrante de sua capital. Mas o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem frequentemente considerado território ocupado.

Para os palestinos, a presença da polícia israelense no local é o resultado indesejado da ocupação israelense, e os confrontos com a polícia no complexo, independentemente de quem os inicia, são vistos como um ato legítimo de resistência contra uma potência ocupante.

Eles temem que a recente facilitação da oração judaica no local pela polícia, contra décadas de convenção, seja o mais recente esforço para enfraquecer o acesso e a supervisão dos muçulmanos a um dos lugares mais sagrados do Islã.

As intervenções israelenses também causaram críticas em todo o mundo árabe, especialmente dos três países que assinaram acordos diplomáticos com Israel em 2020.

Semanas após uma importante conferência diplomática em solo israelense, envolvendo ministros desses países, as respostas mostram como o conflito palestino ainda afeta o relacionamento de Israel com o mundo árabe, mesmo com décadas de isolamento diplomático israelense no Oriente Médio desaparecendo.

Os confrontos também levaram um partido islâmico da coalizão governista israelense a suspender sua filiação, aprofundando uma crise do governo que pode levar a eleições antecipadas.