Príncipe William pede pelo fim dos combates na Faixa de Gaza ‘o quanto antes’

O príncipe de Gales disse em um comunicado estar muito preocupado com o custo humano do conflito no Oriente Médio desde o ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro. “Houve muitas mortes. Como tantos outros, desejo que os combates cessem o quanto antes. Gaza necessita desesperadamente de mais ajuda humanitária. É essencial que a ajuda chegue e que os reféns sejam liberados”, afirmou.

William alertou para a importância de libertar os reféns em mãos do Hamas. “Às vezes, é apenas quando nos deparamos com a dimensão do sofrimento humano que a importância da paz permanente se torna evidente”, disse.