Um dia depois de declarar formalmente a guerra, os militares de Israel trabalharam para esmagar os combatentes do Hamas que poderiam permanecer nas cidades do sul e intensificaram o bombardeamento de Gaza. No total, desde o início do conflito, mais de 1.200 mortes entre Israel e a Faixa de Gaza foram registradas.

O governo israelense prometeu nesta segunda-feira, 9, caçar combatentes do Hamas e punir a Faixa de Gaza após o ataque surpresa no fim de semana. Os militantes explodiram uma cerca fortificada na fronteira e mataram a tiros civis e soldados em comunidades israelenses ao longo da fronteira de Gaza durante um feriado judaico. Israel contra-atacou com ataques aéreos, incluindo um que destruiu uma torre de 14 andares que abrigava escritórios do Hamas.

Veja perguntas e respostas importantes do conflito:

O que significa a declaração de guerra?

A declaração deu luz verde para Israel tomar “medidas militares significativas” contra o Hamas. O Exército convocou cerca de 300 mil reservistas e uma questão importante era se os militares israelitas iriam lançar um ataque terrestre a Gaza.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse na segunda-feira que ordenou um “cerco completo” a Gaza e que as autoridades cortariam a eletricidade e bloqueariam a entrada de alimentos e combustível no território palestino.

O anúncio foi feito depois de os militares israelitas terem afirmado ter recuperado o “controle” das comunidades fronteiriças tomadas pelo Hamas. Falando à imprensa, o principal porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, disse que houve alguns incidentes isolados, mas nenhum combate ocorreu na manhã de segunda-feira. Ele afirmou, no entanto, que ainda poderia haver militantes na área e que as forças estavam realizando buscas.

Soldados israelenses em uma área ao longo da fronteira com Gaza. O exército israelense anunciou que realizou mais de 500 ataques contra alvos em toda a Faixa de Gaza durante a noite de segunda-feira. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Israel atingiu mais de mil alvos em Gaza até segunda-feira, disseram seus militares. Os ataques aéreos arrasaram grande parte da cidade de Beit Hanoun, no canto nordeste do enclave. O Hamas tem usado a cidade como palco de ataques, disse Hagari.

O líder da Jihad Islâmica Palestina, que participou do ataque de sábado, disse que mantinha mais de 30 israelenses entre dezenas de cativeiros em Gaza. Ele disse que eles não seriam libertados até que todos os prisioneiros palestinos nas prisões israelenses fossem libertados.

Qual foi a resposta dos Estados Unidos e de outros países?

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ordenou que o grupo de ataque do porta-aviões Ford navegasse para o Mediterrâneo Oriental para estar pronto para ajudar Israel. A mobilização – que também inclui uma série de navios e aviões de guerra – sublinha a preocupação que os Estados Unidos têm em tentar impedir o crescimento do conflito.

O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência sobre a situação e não tomou nenhuma atitude imediata em relação à exigência dos EUA de que os seus 15 membros condenassem o ataque do Hamas.

O embaixador da Rússia na ONU disse à Associated Press que as negociações entre os dois lados, que estão há muito paralisadas, precisam ser retomadas. O embaixador da China disse que era importante regressar a uma solução de dois Estados, onde Israel e a Palestina vivam lado a lado. A ministra do Desenvolvimento da Alemanha disse que o seu país iria rever a sua ajuda às áreas palestinianas.

No Irã – um apoiante de longa data do Hamas e de outros grupos militantes – autoridades elogiaram a incursão. O presidente Ebrahim Raisi conversou por telefone com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e com o líder da Jihad Islâmica, Ziad al-Nakhalah, informou a agência de notícias estatal IRNA no domingo.

O Egito conversou com ambos os lados sobre um potencial cessar-fogo, mas uma autoridade egípcia disse que Israel não estava aberto a uma trégua “nesta fase”. Um policial no Egito abriu fogo no domingo contra turistas israelenses na cidade de Alexandria, matando pelo menos dois israelenses e um egípcio. A embaixada dos EUA no Cairo pediu que os americanos no país tomassem cuidados, uma vez que o ataque pode estar relacionado com confrontos entre Israel e militantes palestinos.

O que está sendo feito para proteger a população?

O número pessoas que deixaram suas casas em Gaza e estão em abrigos já chegou em 123 mil, segundo a ONU. A agência da ONU para refugiados palestinos, UNRWA, disse que uma escola que abrigava mais de 225 pessoas foi atingida diretamente durante o conflito, mas não houve vítimas. “As escolas e outras infraestruturas civis, incluindo aquelas que abrigam famílias deslocadas, nunca devem ser atacadas”, afirmou a UNRWA num comunicado.

Os cessar-fogos anteriores já interromperam grandes combates, mas sempre se revelaram instáveis. Cada acordo no passado proporcionou um período de calma, mas as questões subjacentes mais profundas raramente são abordadas, preparando o terreno para a próxima ronda de ataques aéreos e foguetes.

Qual é o contexto de Israel perante os ataques?

A erupção da violência ocorre em um momento difícil para Israel, que enfrenta os maiores protestos da sua história contra a proposta de Netanyahu de enfraquecer o Supremo Tribunal enquanto ele é julgado por corrupção.

O movimento de protesto acusa Netanyahu de tomar o poder. Isso dividiu amargamente a sociedade e desencadeou turbulência dentro das forças armadas, com centenas de reservistas ameaçando deixar de se voluntariar para se apresentarem ao serviço em protesto.

Palestinos nos escombros da mesquita ocidental destruída após ter sido atingida por um ataque aéreo israelense, na cidade de Gaza, na manhã de segunda-feira. Foto: AP Photo/Adel Hana

Os reservistas são a espinha dorsal do Exército e os protestos dentro das fileiras suscitaram preocupações sobre a coesão, a prontidão operacional e o poder de dissuasão à medida que este enfrenta ameaças em múltiplas frentes. Netanyahu convocou “uma ampla mobilização das forças de reserva” no sábado./Associated Press.