Israel corta ajuda a Gaza na tentativa de pressionar Hamas a aceitar nova proposta de cessar-fogo

A primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que incluía um aumento na assistência humanitária, se encerrou no sábado, 1.º. As duas partes ainda não negociaram a segunda fase, na qual o Hamas deveria libertar dezenas de reféns restantes em troca da retirada israelense e de um cessar-fogo permanente.

Israel apoia uma proposta para estender a primeira fase do cessar-fogo durante o Ramadã e a Páscoa, indo assim até o dia 20 de abril. A proposta veio do enviado do governo Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.