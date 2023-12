Israel invade sul da Faixa de Gaza, mostram imagens de satélite

Os militares israelenses iniciaram a invasão do sul do território palestino da Faixa de Gaza, de acordo com uma análise de imagens de satélite do jornal americano The New York Times. As imagens são prova de uma operação há muito esperada que poderá decidir o destino da sua guerra com o Hamas e aumentar mais o perigo para os civis palestinos.

Depois de capturarem grandes partes do norte de Gaza desde o fim de outubro, as tropas israelenses avançaram agora para a última região do território que estava sob controlo total do Hamas. A ação prepara o terreno para aquela que será provavelmente a batalha decisiva da guerra: um confronto em Khan Younis, a maior cidade do sul, onde as autoridades israelenses acreditam que a liderança militar e política do Hamas tem procurado abrigo desde que fugiu do norte.

Novas imagens de satélite coletadas às 9h de domingo, horário local, e analisadas pelo NYT mostraram que os militares israelenses haviam alcançado uma posição ao sul de Deir al Balah, cerca de 5 quilômetros ao norte do centro de Khan Younis. As imagens mostraram dezenas de veículos blindados na área e barreiras erguidas para fortalecer as suas posições, veículos e atividades que se assemelham muito às operações no norte. As imagens também mostraram trilhas e clareiras, provavelmente de escavadeiras.

Esta foto tirada do sul da Faixa de Gaza mostra uma salva de foguetes disparados contra Israel em 4 de dezembro de 2023, em meio a contínuas batalhas entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foto: SAID KHATIB / AFP

Os militares israelenses recusaram-se a comentar, mas os seus generais afirmaram nos últimos dias que suas forças estavam operando em toda a Faixa de Gaza, sem esclarecer o que isso significava.

A invasão do sul deverá ser a fase mais intensa de uma guerra que já é a mais mortal do conflito árabe-israelense desde a invasão do Líbano por Israel em 1982, e que provocou o maior deslocamento de palestinos desde as guerras que cercaram o criação de Israel em 1948.

Desde 7 de outubro, quando o Hamas lançou ataques surpresa que, segundo as autoridades israelenses, mataram cerca de 1,2 mil pessoas – o dia mais mortífero da história de Israel – os ataques aéreos militares israelenses e a invasão de Gaza mataram mais de 15 mil pessoas, segundo autoridades de saúde de Gaza.

Continua após a publicidade

A maior parte da população de Gaza encontra-se agora no sul do território, uma vez que cerca de 1,8 milhão de pessoas, ou mais de 80% da população, foram deslocadas.

Espera-se que a invasão agrave as péssimas condições de vida numa área já amplamente danificada pelos ataques aéreos israelenses, dificultada por interrupções regulares nas comunicações e lotada com civis deslocados que lutam com a propagação de doenças e a escassez de água, alimentos, combustível e equipamento médico.

O elevado número de mortos e a crise humanitária em Gaza suscitaram protestos internacionais generalizados, bem como preocupações por parte da administração Biden, o principal aliado estrangeiro de Israel. Autoridades dos EUA dizem que pressionaram as forças israelenses a agirem com mais precisão nesta fase da guerra para limitar as baixas civis, embora centenas de pessoas tenham morrido desde que as hostilidades foram retomadas após o colapso de uma trégua de uma semana na semana passada.

Os líderes israelenses dizem que estão tomando medidas para reduzir as mortes de civis, mas continuam avançando com os seus esforços para expulsar o Hamas e evitar uma repetição do ataque de 7 de outubro.

Também nesta segunda-feira, 180 caminhões transportando ajuda humanitária foram enviados para Gaza pela passagem de Rafah, informaram as autoridades israelenses. Os caminhões transportavam comida, água, equipamentos de abrigo, suprimentos médicos e combustível. /NYT