Um filho do chefe parlamentário da milícia radical xiita libanesa Hezbollah, Mohammad Raad, morreu junto a outros quatro integrantes do grupo enquanto lutavam contra Israel em meio aos ataques cruzados que ocorrem há mais de seis semanas.

O Hezbollah anunciou na madrugada desta quinta-feira, 23, a morte de cinco de seus combatentes, entre eles Abbas, Raad conhecido como Siraj, que “alcançou o martírio no caminho de Jerusalém”, expressão usada pela milícia xiita para se referir às suas baixas devido à violência na fronteira com o Estado judeu.

Figura sênior do Hezbollah e membro do parlamento Mohammad Raad durante o funeral do seu filho Abbas Raad, que foi morto por ataque israelense. Foto: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Siraj é filho do deputado Mohammad Raad, que atualmente lidera o bloco político no Parlamento libanês, chamado Lealdade à Resistência. Ao receber o corpo de seu filho em Nabatieh, no sul do Líbano, o parlamentar expressou sua aceitação com o ocorrido e parabenizou o falecido pelo acontecimento, em linha com a concepção de martírio xiita e sua visão como um sacrifício em nome de Deus.

“Se o culpo é porque ele me antecedeu, foi mais inteligente e rápido do que eu”, afirmou Raad em declarações divulgadas pela Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN). “Parabéns ao mártir Siraj e parabéns ao mestre da Resistência, Sua Eminência, o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que nos ensinou como os pais dos mártires devem ser pacientes, pacientes e leais”, concluiu o chefe parlamentar, segundo a mídia estatal.

Fontes locais informaram que o combatente morreu junto a outros quatro membros em um ataque israelense feito na quarta-feira, 22, embora o Hezbollah não tenha confirmado oficialmente essa informação.

Desde o início do conflito na Faixa de Gaza entre o grupo terrorista Hamas e Israel, Hezbollah e o exército israelense estão envolvidos em intensos ataques cruzados na fronteira entre ambos os países, um estado de violência que deixou dezenas de mortos na milícia radical xiita e que continua endurecendo gradualmente com o passar do tempo./EFE