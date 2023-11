O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira, 8 que matou um proeminente desenvolvedor de armas do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. Além disso, confirmou a morte de um de seus soldados na sua ofensiva, elevando para 31 o número total de militares israelenses mortos na guerra.

“Mohsen Abu Zina era um dos principais desenvolvedores de armas do Hamas e um especialista no desenvolvimento de armas estratégicas e foguetes usados pelos terroristas”, afirmou o Exército israelense em comunicado.

A nota diz que o Exército matou Abu Zina com um míssil lançado por um avião de combate após coletar informações militares sobre a sua localização. Além disso, destaca que, durante a noite, as Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram um ataque contra um grupo de milicianos que “planejavam lançar foguetes antitanque contra forças” do Exército, no qual mataram “vários terroristas”.

Fumaça sobe de prédios destruídos por um ataque aéreo de Israel na parte norte da Faixa de Gaza. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

Morte de sargento

As Forças Armadas israelenses anunciaram a morte do sargento Yaacov Ozeri, membro do Corpo de Artilharia, durante os combates no norte da Faixa de Gaza. O comunicado afirma que outros dois soldados ficaram gravemente feridos nos combates noturnos, sem dar mais detalhes.

Na terça, 7, o Exército israelense anunciou que suas tropas estão combatendo no interior da Cidade de Gaza pela primeira vez em anos, depois de terem conseguido cercá-la após sua invasão terrestre na Faixa.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou na terça-feira que Israel não está considerando fazer qualquer tipo de pausa em sua ofensiva./EFE