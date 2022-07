Israel tenta combater invasão de águas-vivas no Mar Mediterrâneo

Conhecido pelos desertos que ocupam mais da metade de seu território, Israel está enfrentado uma ameaça que chega pelo litoral. O país do Oriente Médio lida desde a semana passada com uma infestação de águas-vivas, um fenômeno que especialistas em vida marinha apontam ter ligação com o aquecimento global.

O tema ganhou destaque na imprensa israelense na quarta-feira da semana passada, 20, quando o jornal The Jerusalem Post republicou um vídeo com imagens aéreas da Baía de Haifa, na costa do Mar Mediterrâneo, que mostram uma quantidade incontável dos invertebrados. As imagens foram originalmente divulgadas pela Autoridade de Natureza e Parques de Israel.

De acordo as autoridades israelenses, citadas pelo The Jerusalem Post, a onda de águas-vivas era densa, podendo ser avistadas a algumas centenas de metros de profundidade - o que surpreendeu especialistas mesmo em um país que possui pelo menos um serviço de monitoramento para alertar sobre a presença dos animais nas praias.

Autoridades ouvidas pela Reuters afirmaram que a preocupação com a presença das águas-vivas, além da saúde dos banhistas, é também econômica. Dados publicados pela agência britânica apontam que cerca de US$ 10 milhões (R$ 51,8 milhões) são perdidos pela economia israelense por ano em turismo.

Palestino mostra águas-vivas retiradas do mar em Gaza. Foto: Mohammed Abed/ AFP - 28/07/2022

Especialistas em biologia marinha apontam que o aquecimento das águas do Mar Mediterrâneo contribuem para a propagação desenfreada das águas-vivas.

“A água fica cada vez mais quente e podemos ver cada vez mais águas-vivas”, disse Guy Lavian, guarda-florestal da Autoridade de Parques e Natureza de Israel, à Reuters. “Elas causam danos reais aqui. Você pode definitivamente dizer que o aquecimento global contribui para esses enxames maciços”.

Águas-vivas são vistas na Baía de Haifa; ao fundo, navio militar israelense. Foto: Ilan Rosenberg/ REUTERS - 25/07/2022

Ao mesmo tempo, na Europa, oceanógrafos registraram uma onda de calor no mar que banha três continentes desde o fim de maio, com temperaturas de 4 a 5 graus Celsius acima da temperatura habitual.

Apesar da temperatura mais quente parecer atrativa para alguns banhistas, a preocupação dos cientistas é que o aquecimento do mar altere o equilíbrio da fauna e da flora, provocando a migração de espécies - expulsando e atraindo organismos de diferentes regiões.

Água-viva vista de barco na Baía de Haifa. Foto: Nir Elias/ REUTERS - 25/07/2022

O professor de Ecologia Marinha Charles-François Boudouresque, da universidade Aix-Marseille, na França, afirmou que a onda de calor atual pode ter um impacto em alguns organismos, provocando, por exemplo, a morte de corais. No entanto, o calor excessivo também pode provocar a chegada de espécies em alguns anos, como a medusa gigante Rhopilema à costa de países europeus, vindas do Mar Vermelho pelo Canal de Suez.

Segundo a oceanógrafa alemã Karina Von Schuckmann, do Mercator Océan International, com sede em Toulouse, a única maneira de lidar com as ondas de calor marinhas é por meio do combate às emissões dos cases causadores do efeito estufa - e ainda assim não poderíamos esperar um efeito imediato.

Barco cercado por águas-vivas em Haifa. Foto: Nir Elias/ REUTERS - 25/07/2022

“Mesmo que parássemos essas emissões hoje, os oceanos, que armazenam 90% do calor do sistema terrestre, continuariam a aquecer”, disse.

Ondas de calor marinha dobraram a frequência desde os anos 1980, segundo um relatório do IPCC publicado em agosto de 2021. Entre 2015 e 2019, o Mar Mediterrâneo registrou cinco anos consecutivos de mortalidade massiva de espécies conectados a esses episódios, segundo um artigo publicado na revista científica Global Change Biology./Com informações da AFP