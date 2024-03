Israel diz ter detido 480 terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica em incursão a hospital

O Exército israelense afirmou neste domingo, 24, ter detido cerca de 480 terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, além de ter localizado “numerosas armas e infraestrutura terrorista”, no hospital Shifa na cidade de Gaza, que enfrenta seu sétimo dia consecutivo de cerco militar.

PUBLICIDADE “As forças continuam as atividades operacionais precisas na área do Hospital Shifa, evitando danos a civis, pacientes, profissionais de saúde e equipamentos médicos”, declarou um comunicado militar. O Ministério da Saúde do território, controlado pelo grupo terrorista Hamas, informou no sábado que cinco feridos que estavam sendo atendidos nesse centro morreram, como resultado do cerco das tropas israelenses, que começou na última segunda-feira, 18. Outros 13 pacientes em estado grave morreram nos últimos dias devido à falta de eletricidade e tratamento médico, segundo o Ministério da Saúde.

O governo de Gaza também denunciou que 240 pacientes e familiares foram detidos pelas forças israelenses, bem como uma dezena de profissionais de saúde. O Exército israelense, por sua vez, afirmou ter interrogado mais de 800 suspeitos — alegando que 480 são terroristas — e matado 170 supostos combatentes.

“Terminaremos esta operação apenas quando o último terrorista estiver em nossas mãos, vivo ou morto”, afirmou na noite passada o comandante em chefe do Comando Sul do Exército de Israel, o major-general Yaron Finkelman, elogiando o sucesso da operação “audaciosa e impressionante”.

O Exército também relatou que, no último dia, seus aviões de combate atacaram cerca de 65 alvos no norte e centro da Faixa de Gaza, incluindo “um túnel usado para realizar ataques, complexos militares onde operavam terroristas armados e infraestrutura militar adicional”. Tanto no centro da Faixa de Gaza quanto na área de Jan Yunis, no sul, onde os combates não cessam há mais de três meses, as tropas “eliminaram vários terroristas” no último dia por meio de tiros de franco-atiradores.

“As tropas também localizaram e realizaram uma operação de busca seletiva contra um laboratório de fabricação de drones pertencente a organizações terroristas”, acrescentou sobre as operações na zona central. Enquanto isso, na área de Jan Yunis, as forças de engenharia atacaram uma vala de lançamento de projéteis e os aviões de combate destruíram infraestrutura militar do Hamas, incluindo um complexo usado como ponto de encontro de terroristas.

Israel afirmou ter destruído infraestrutura de combate perto da cerca de separação com Gaza, bem como túneis subterrâneos Foto: AFP

Além disso, as tropas destruíram infraestrutura de combate perto da cerca de separação com Israel, bem como túneis subterrâneos, além de encontrar em um prédio residencial numerosas armas como explosivos, granadas, mísseis RPG e morteiros, “escondidos em bolsas da UNRWA”, disseram as forças israelenses.

“Os soldados identificaram a infraestrutura terrorista e as armas pertencentes à organização terrorista Hamas, eliminaram os terroristas à queima-roupa usando fogo de tanques e neutralizaram as ameaças colocadas perto da cerca”, informou o Exército.

Um helicóptero das IDF também atacou e destruiu uma instalação de armazenamento de armas e uma infraestrutura localizada abaixo dela, onde “terroristas” estavam escondidos./Efe