Israel toma controle do maior hospital de Gaza em busca de ponto de comando do Hamas

O Exército israelense anunciou na madrugada desta quarta-feira, 15, (noite de terça-feira, 14, em Brasília) a realização de uma operação militar “seletiva” dentro do hospital Al Shifa, o mais importante da Faixa de Gaza, onde garante que o grupo terrorista Hamas esconde uma posição de comando.

“Com base na informação de inteligência e na necessidade operacional, as Forças de Defesa de Israel realizam uma operação seletiva e de precisão contra o Hamas em um setor específico do hospital Al Shifa”, declarou o Exército em um comunicado em inglês.

Anteriormente, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza disse ter recebido um aviso do Exército israelense sobre sua intenção de realizar uma operação neste hospital, que há dias está no centro do conflito desencadeado em 7 de outubro.

Fumaça surge de uma explosão na Faixa de Gaza, vista do sul de Israel, terça-feira, 14 de novembro de 2023. Foto: Victor R. Caivano / AP

Milhares de pessoas, entre pacientes, profissionais de saúde e civis deslocados pela guerra, estão amontoadas neste complexo que, segundo o Hamas, está cercado “por todos os lados” pelas tropas israelenses e está no meio de “tiros intensos”.

O Exército israelense acusa o Hamas de esconder no hospital um posto de comando estratégico e de usar civis como “escudos humanos”, algo que o movimento islâmico nega.

Em linha com essas acusações, a Casa Branca afirmou nesta terça-feira que o movimento islamista e outro grupo terrorista, a Jihad Islâmica, “operam um núcleo de comando e controle desde Al Shifa”.

O Hamas respondeu aos Estados Unidos que suas declarações “dão luz verde” a Israel para cometer “mais massacres brutais” contra instalações médicas no território palestino.

“Ao longo das últimas semanas, indicamos várias vezes que o uso contínuo do hospital Al Shifa para fins militares pelo Hamas levaria ao fim de sua proteção sob o direito internacional”, disse na noite de terça-feira o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.