Israel vai direcionar civis de Rafah para zonas “humanitárias”

O exército israelense vai direcionar uma “parte significativa” da população de Rafah, com 1,4 milhão de habitantes, para “ilhas humanitárias” no centro da Faixa de Gaza, disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, na quinta-feira, 14.

O anúncio ocorreu antes da ofensiva terrestre planejada por Israel em Rafah, que o presidente Biden advertiu que cruzaria uma “linha vermelha”, embora tenha dito que sempre apoiaria Israel.

Hagari disse que as zonas humanitárias seriam criadas junto com a “comunidade internacional” para abrigar os deslocados e fornecer comida, água e outras necessidades.

Tendas dos palestinos deslocados internamente no campo de refugiados de Rafah, sul da Faixa de Gaza, em 16 de fevereiro de 2024. Foto: Haitham Imad / EFE

PUBLICIDADE Israel também pretende “inundar” Gaza com ajuda, disse Hagari. Sua linguagem se aproximou da do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que disse a repórteres na quarta-feira que “precisamos ver uma inundação da zona quando se trata de assistência humanitária para Gaza”. Israel tem sido criticado por restringir a distribuição de ajuda aos palestinos em Gaza, especialmente no norte, onde a fome é generalizada e pelo menos 16 crianças morreram de desnutrição e desidratação, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

Organizações de ajuda e direitos humanos continuam alertando que a ajuda que chega aos gazenses não é suficiente e pediram a Israel que facilite a distribuição usando caminhões em Gaza. Os Estados Unidos realizaram sua nona entrega aérea de alimentos e água sobre o norte de Gaza na quarta-feira e estão em discussões com nações parceiras, a União Europeia e as Nações Unidas sobre a entrega de remessas via corredor marítimo a partir de Chipre.

Palestinos em um mercado local do lado de um prédio derrubado por um ataque aéreo israelense em Rafah, Faixa de Gaza, em 14 de março de 2024. Foto: Fatima Shbair / AP

O primeiro navio de ajuda a tentar uma entrega ao norte de Gaza partiu de Chipre na terça-feira transportando 200 toneladas de alimentos e foi supervisionado pelo chef e humanitário José Andrés e sua organização World Central Kitchen.

As autoridades israelenses também permitiram a entrada de seis caminhões de ajuda humanitária do Programa Mundial de Alimentos no norte de Gaza através de um cruzamento chamado de Portão 96, disseram as Forças de Defesa de Israel. O PMA disse que a entrega na terça-feira foi sua primeira ao norte de Gaza desde 20 de fevereiro. /Com Washington Post