A constatação é de um estudo divulgado na última terça-feira, 10, pela ONG ambientalista Legambiente, no Museu de Geografia da Universidade de Pádua. O estudo também conta com a colaboração do Comitê Glaciológico Italiano e do Comitê Internacional para a Proteção dos Alpes (Cipra). O relatório indica que a perda diária de espessura da montanha é de 10 centímetros. Nesse ritmo, ela vai desaparecer nos próximos 16 anos, apontam as projeções.

A geleira Marmolada é considerada a “Rainha das Dolomitas”, nome dado à cadeia de montanhas dos Alpes ao norte da Itália. Ela recebe esse nome por ser a maior entre elas. O avanço do derretimento é tamanho que atualmente é possível caminhar sobre o gelo resultante das nevascas da década de 1980, segundo os pesquisadores, vários deles cientistas de universidades italianas.