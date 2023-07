Itália identifica casal de turistas que viralizou gravando seus nomes nas paredes do Coliseu

O ministro italiano da Cultura, Gennaro Sangiuliano, confirmou na quinta-feira, 29, que a polícia local identificou o turista britânico que gravou seu nome e o da companheira, também presente, no Coliseu. Eles foram identificados graças a um vídeo que viralizou nas redes sociais.

“Agradeço aos policiais por identificarem rapidamente o suposto autor do ato incivil e absurdo cometido no Coliseu. Um ato que ofendeu todos aqueles no mundo que apreciam o valor da arqueologia, dos monumentos e da história”, disse o ministro. Ele também afirmou que espera que o assunto chegue aos tribunais e, se for a julgamento, “o Ministério da Cultura italiano será uma parte civil”.

“Enquanto isso, o projeto de lei apresentado pelo governo continua a tramitar no Parlamento para que aqueles que insultam o nosso patrimônio sejam pessoalmente responsáveis por ele, também do ponto de vista patrimonial. Quem danifica, pagará”, prometeu.

Por sua vez, os policiais explicaram que o suposto autor do crime foi identificado graças à comparação fotográfica, após a qual puderam verificar “que se trata de um casal, um homem e uma mulher, residentes na Inglaterra”.

“Deve-se notar que o procedimento está em fase de investigação, pelo que o suspeito deve ser considerado inocente até o veredito final”, afirmou a polícia.

“Ivan + Hayley 23″ é a mensagem que um jovem turista escreveu nas paredes do Anfiteatro Flaviano (como também é conhecido o Coliseu), o monumento mais visitado da Itália e Patrimônio da Humanidade desde 1980.

Turista, junto de suposta namorada, foi flagrado gravando seu nome com uma chave nas paredes do Coliseu, em Roma. Foto: Ryan Lutz via REUTERS

Vídeo viralizou: ‘turista idiota’

O ato foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais na sexta-feira passada por outro visitante que criticou o comportamento do turista, que nas imagens olha sorrindo para a câmara. O vídeo, que foi postado na rede social Reddit com o título “Turista idiota grava o nome da namorada na parede do Coliseu”, despertou a indignação de usuários.

Após a gravação das imagens, o autor do vídeo denunciou o ocorrido à equipe do Coliseu, que acionou a polícia.

Multa de até R$ 100 mil

Embora o caso não tenha chegado aos tribunais, a mídia italiana estima que a multa pode chegar a 19 mil euros (cerca de R$ 100 mil) ou mais e um ano de prisão.

Não é a primeira vez que os visitantes do enorme anfiteatro vandalizam as suas paredes. No verão passado, uma turista canadense foi surpreendida pelos agentes de segurança do Coliseu ao escrever seu nome com uma pedra nas mesmas paredes. Na ocasião, os guardas conseguiram alertar rapidamente a polícia, que foi até o local e denunciou o visitante. /AP