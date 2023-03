Itália prende irmã do último chefão da máfia siciliana

ROMA- Uma das irmãs daquele que foi considerado o último chefão da máfia italiana Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, preso em 16 de janeiro após 30 anos foragido da Justiça, foi presa nesta sexta-feira, 3. A mais velha dos cinco irmãos Messina foi detida por ser considerada a pessoa que administrava o dinheiro da família e a rede de comunicações do chefe da máfia.

Rosalía Messina Denaro, conhecida como Rosetta, de 68 anos, foi detida pelos Carabinieri (polícia italiana) em Castelvetrano, na histórica casa da família, por ordem dos promotores Maurizio de Lucia e Paolo Guido. Eles conduziram as investigações que também levaram à prisão do último padrinho da Cosa Nostra. Segundo a imprensa italiana, ela foi acusada de associação mafiosa.

Rosalía nunca esteve diretamente envolvida nas investigações, mas seu marido, Filippo Guttadauro, sempre foi considerado um dos homens de maior confiança do mafioso preso em 16 de janeiro.

Seu filho Francesco, considerado o sobrinho favorito de Matteo Messina Denaro, foi preso em 2013 junto com a irmã mais nova do fugitivo, Anna Patrizia. Outra filha de Rosalía, Lorenza Guttadauro, é atualmente a advogada indicada pelo chefão da máfia para sua defesa.

Agora, as investigações apontam para Rosalía como a pessoa encarregada de administrar os cofres da família e de cobrir as necessidades econômicas de seu irmão durante os 30 anos em fuga.

Ela também cuidava da rede de transmissão do “pizzini”, pequenos pedaços de papel com os quais os bandidos comunicam suas ordens aos demais membros da família e que permitiram a Messina Denaro continuar dando ordens de seu esconderijo.

Foi justamente um bilhete de Rosalía que levou à captura do chefe da Cosa Nostra. O papel fazia uma descrição detalhada das condições de saúde de Messina Denaro e estava escondido na cavidade de uma cadeira, mas foi descoberto em 6 de dezembro, quando policiais instalavam escutas na casa da mulher.

A detenção de Rosalía ocorreu depois da prisão do motorista de Messina Denaro, Giovanni Luppino, a pessoa que lhe deu sua identidade falsa, o parente Bonafede, o médico Alfonso Tumbarello e um segundo homônimo Andrea Bonafede, que era quem retirava as receitas médicas do ‘padrinho’ que sofre de câncer.

Momento em que a polícia italiana prende o chefe mafioso Matteo Messina Denaro Foto: Carabinieri via Reuters - 16/1/2023

Messina Denaro foi detido quando se dirigia a um posto de saúde privado em Palermo para tratamento médico. Mais tarde, foram descobertas várias casas nas quais o chefe da máfia se escondeu nos últimos anos na cidade de Campobello di Mazara, na Província de Trapani, a poucos quilômetros de Castelvetrano, cidade natal de Messina Denaro e onde residia sua família./EFE