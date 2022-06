Itália suspende todas as restrições impostas durante a pandemia para entrada de estrangeiros

A Itália suspendeu nesta quarta-feira, 1º, as restrições de entrada no país impostas durante a pandemia que ainda estavam em vigor. A partir de agora, visitantes estrangeiros não precisam mais apresentar o certificado de vacinação ou o teste negativo de covid-19 para comprovar que estão protegidos contra o coronavírus. Antes, os estrangeiros que não apresentassem os documentos precisavam passar por uma quarentena de cinco dias.

Entretanto, o uso obrigatório de máscara continua em vigor na Itália para vários tipos de transporte, incluindo aviões comerciais, até 15 de junho. A União Europeia retirou a exigência para viagens aéreas no mês passado, mas o país não implementou por enquanto.

As máscaras também permanecem obrigatórias na Itália em eventos esportivos fechados, salões de show, teatros e outros locais, de acordo com o anúncio.

Cafés próximos a Fontana di Trevi, em Roma, no dia 7 de maio deste ano. Itália vive reabertura para estrangeiros à medida que verão se aproxima Foto: Francesco Lastrucci / NYT

O anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional do país no momento em que o verão se aproxima da Europa e o número de visitantes estrangeiros cresce. Os novos casos de covid-19 na Itália caíram 19% nos últimos 7 dias e chegaram a uma taxa de 212 novos casos por 100 mil habitantes.

O país já havia retirado outras restrições anteriormente. No início de maio, o uso do formulário de localização de passageiros foi descontinuado e a obrigação do passaporte vacinal também foi retirado de muitos lugares.

Segundo os especialistas em viagens, o país se prepara para um verão lotado de visitantes. “O turismo definitivamente está de volta na Itália”, disse Clio Morichini, chefe de viagens e eventos da Italy Segreta, ao The Washington Post. Outros países próximos à Itália também suspenderam nos últimos meses os requisitos para entrada de estrangeiros, como o Reino Unido, Irlanda e Noruega. /WASHINGTON POST