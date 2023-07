Itália: tempestade com granizo do tamanho de bola de tênis e ventos de 140 km/h deixa 110 feridos

Em uma onda repentina de mau tempo, uma forte tempestade com ventos que chegaram a mais de 140 quilômetros por hora atingiu Vêneto, região do nordeste da Itália, e deixou grandes danos, derrubando árvores, destelhando construções e danificando carros. Ao menos 110 pessoas tiveram lesões causadas pela tempestade de granizo, que tinha o tamanho de uma bola de tênis, de acordo com a imprensa local.

A região declarou estado de emergência devido aos dano, conforme anunciou o líder regional de Vêneto, Luca Zaia, no Twitter. O político afirmou que o granizo que caiu foi “absolutamente fora de comum”, e algumas pedras chegavam a ter 10 centímetros de diâmetro.

Um vídeo postado por Zaia mostra uma chuva intensa com as pedras volumosas caindo em um pátio. Ele afirmou que 110 pessoas ficaram feridas com lesões causados pelo granizo e por quedas e estilhaços de vidro.

A destruição mais intensa foi em Treviso, onde os bombeiros atenderam 350 chamados em uma só noite, mas cidades como Veneza, Vicenza, Verona e Pádua também foram atingidas pelo fenômeno, segundo o jornal italiano La Repubblica. O veículo descreveu o cenário de destruição com “árvores quebradas como palitos” e “telhados de chapa arrancados de casas como velhos adesivos sem cola”.

O La Repubblica relata que se tratou de um “downburst”, fenômeno meteorológico em que as correntes da tempestade encontraram o ar quente presente na região e produziram as chuvas extremamente violentas. O fenômeno tem se espalhando na Europa devido às transformações causadas pelas mudanças climáticas, segundo o jornal.

Na Itália, na terça-feira, 18, os termômetros na capital Roma marcaram 41,8ºC, quebrando o recorde anterior, registrado no ano passado, quando a temperatura passou dos 40ºC em um dia de junho. A onda de calor que atinge a região fez aumentar os atendimentos de emergência por desidratação e outros problemas relacionados ao calor.