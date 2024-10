Itamaraty confirma Mauro Vieira como chefe da delegação brasileira no BRICS na Rússia

A comitiva brasileira também teve a baixa do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que decidiu ficar no Brasil.

Lula cancelou a viagem para Kazan, na Rússia, por uma orientação médica após um acidente doméstico no sábado. Ele sofreu uma queda em casa e recebeu atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele deu entrada com “ferimento corto-contuso em região occipital”. Em virtude da queda, ele sofreu um ferimento na região da nuca e precisou de alguns pontos.