James Cameron diz que submarino do Titanic tinha falhas ‘graves e evidentes’ no projeto

THE NEW YORK TIMES - “Nunca tivemos um acidente como este”, disse James Cameron, o diretor vencedor do Oscar de Titanic, na quinta-feira, 22.

Cameron, um especialista em submersíveis, mergulhou dezenas de vezes para visitar o titanic, em deterioração no fundo do oceano, e uma vez mergulhou em uma pequena embarcação de seu próprio projeto para o fundo do recesso oceânico mais profundo do planeta.

Em uma entrevista, Cameron chamou a perda de cinco vidas a bordo do submersível Titan da empresa OceanGate como algo nunca visto antes na exploração oceânica privada. “Nunca houve fatalidades neste tipo de profundidade e certamente nenhuma implosão”, disse ele.

O diretor James Cameron apontou que o submarino tinha falhas graves e colocou em risco a segurança das pessoas que estavam a bordo Foto: OceanGate Expeditions / AP

Implosão

Uma implosão no fundo do mar acontece quando as pressões esmagadoras do abismo fazem com que um objeto oco colapse violentamente para dentro.

Se o objeto for grande o suficiente para acomodar cinco pessoas, disse Cameron em uma entrevista, “será um evento extremamente violento - como 10 caixas de dinamite explodindo”.

Em 2012, Cameron projetou e pilotou um submersível experimental em uma região no Oceano Pacífico chamada Challenger Deep. Cameron não buscou a certificação da segurança da embarcação por organizações da indústria marítima que prestam tais serviços a várias empresas.

“Fizemos isso conscientemente” porque a nave era experimental e sua missão científica, disse Cameron. “Eu nunca projetaria um veículo para levar passageiros e não o certificaria.”

O diretor James Cameron segura tres estatuetas do Oscar depois de ganhar a premiação para melhor diretor, melhor filme e melhor edição pelo filme "Titanic" Foto: Blake Sell/ REUTERS

Cameron criticou veementemente Stockton Rush, o executivo-chefe da OceanGate que pilotou o submersível quando ele desapareceu no domingo, por nunca ter certificado seu submersível turístico como seguro. Ele observou que Rush chamou a certificação de um impedimento para a inovação.

“Concordo em princípio”, disse Cameron. “Mas você não pode assumir essa postura quando está colocando clientes pagantes em seu submersível – quando você tem convidados inocentes que confiam em você e em suas declarações” sobre a segurança do veículo.

Construção

Como um ponto fraco do projeto do submersível Titan e um possível sinal de alerta para seus passageiros, Cameron citou sua construção com compostos de fibra de carbono. Os materiais são amplamente utilizados na indústria aeroespacial porque pesam muito menos que o aço ou o alumínio, mas, peso por peso, são mais fortes e rígidos.

O problema, disse Cameron, é que um compósito de fibra de carbono “não tem resistência à compressão” – o que acontece quando um veículo submarino mergulha cada vez mais fundo no abismo e enfrenta aumentos vertiginosos na pressão da água. “Não é para o que foi projetado.”

A empresa, acrescentou, usou sensores no casco do Titan para avaliar o estado do casco composto de fibra de carbono. Em seu material promocional, a OceanGate apontou os sensores como um recurso inovador para o “monitoramento da saúde do casco”.

No início deste ano, um especialista acadêmico descreveu o sistema como fornecendo ao piloto “tempo suficiente para interromper a descida e retornar com segurança à superfície”.

Em contraste com a empresa, Cameron chamou o projeto de “um sistema de alerta” para deixar o piloto do submersível saber se “o casco está se preparando para implodir”.

Cameron disse que a rede de sensores no casco do submarino era uma solução inadequada para um projeto que ele via como falho.

“Não é como uma luz acesa quando o óleo do seu carro está baixo”, disse ele sobre a rede de sensores do casco. “Isso é diferente”.