Janja veste preto e dispensa véu previsto em protocolo do Vaticano em encontro com papa

ENVIADO ESPECIAL A ROMA E AO VATICANO – A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, dispensou o uso de um véu preto para cobrir a cabeça, na visita oficial ao papa Francisco. O acessório é previsto no protocolo do Vaticano para mulheres em visitas de Estado ou audiência com o pontífice.

Não somente primeiras-damas, mas até mulheres que são chefes de Estado costumam seguir a norma do cerimonial da Santa Sé, embora a regra venha sendo flexibilizada na Igreja. Em encontros recentes, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e a primeira-dama da França, Brigitte Macron, também dispensaram o uso do véu.

O uso de preto e de mangas compridas, como a socióloga se vestia, também são parte do protocolo da Santa Sé. As regras preveem roupas mais sóbrias, sem decote nem saia acima do joelho.

Imagem divulgada pelo Vaticano mostra encontro do papa Francisco com a primeira-dama Janja, em encontro nesta quarta-feira, 21. Janja dispensou o uso do véu previsto no protocolo Foto: Imprensa do Vaticano / via AFP

Somente rainhas e princesas católicas têm direito ao chamado “privilégio do branco” e costumam usar roupas claras.

Janja presenteou o papa com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Lula levou ao papa convite para participar do Círio de Nazaré, em Belém (PA).

Janja não é católica e segue religiões de matriz africana. Contudo, casou-se com Lula na Igreja, em cerimônia realizada pelo bispo dom Angélico Sândalo Bernardino.

A ex-presidente Dilma Rousseff não usou o véu nos encontros com Francisco. Mas quando era ministra sim, em audiência com o papa Bento XVI. Na ocasião a ex-primeira-dama Marisa Letícia usava o véu.