Jantar de Trump com supremacista branco causa desgaste no Partido Republicano

Durante grande parte da presidência de Donald Trump, os judeus republicanos fizeram vista grossa à franja fanática de sua coalizão, argumentando que seus apoiadores desagradáveis e as tropas antissemitas que ele implantou desapareciam em comparação com as políticas firmemente pró-Israel de seu governo.

Mas na semana passada, Trump jantou em seu palácio em Palm Beach, Mar-a-Lago, com o artista Kanye West, que já havia sido denunciado por fazer declarações antissemitas, e com Nick Fuentes, um antissemita declarado e negador do Holocausto, concedendo à franja antissemita um lugar de honra em sua mesa. Agora, mesmo alguns dos mais ferrenhos apoiadores de Trump dizem que não podem mais ignorar a cumplicidade do fanatismo do líder nominal do Partido Republicano.

“Sou filho de sobreviventes. Fiquei com muito medo pelo meu povo”, disse Morton Klein, chefe da direitista Organização Sionista da América, na segunda-feira, 28, referindo-se à sobrevivência de seus pais ao Holocausto. “Donald Trump não é um antissemita. Ele ama Israel. Ele ama os judeus. Mas ele populariza, ele legitima o ódio aos judeus e os odiadores de judeus. E isso me assusta.”

Foto de 09 de maio de 2017, mostra o apoiador de Donald Trump, Nick Fuentes, durante entrevista à Agence France-Presse em Boston, Massachusetts Foto: WILLIAM EDWARDS/AFP

Nem todos os líderes republicanos se pronunciaram, mas os judeus republicanos estão lentamente se afastando de um ex-presidente que, durante anos, insistiu que não tinha laços com a extrema direita fanática, mas se recusou a repudiá-la. Figuras e organizações judaicas que apoiaram Trump, do grupo de Klein ao comentarista pró-Trump Ben Shapiro, ao ex-embaixador de Trump em Israel e ex-advogado, David M. Friedman, todos se manifestaram desde o jantar.

Para os judeus, a preocupação vai muito além de uma única refeição em Mar-a-Lago, embora esse jantar tenha se tornado uma pedra no sapato, especialmente para os judeus republicanos.

“Temos uma longa história neste país de separar o caráter moral do homem na Casa Branca de sua conduta no cargo, mas com Trump isso foi além de qualquer uma das normas razoavelmente aceitáveis e justificáveis”, disse Jay Lefkowitz, ex-assessor ao presidente George W. Bush e um defensor de muitas das políticas de Trump, na segunda-feira.

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, sugeriu nesta terça que é “altamente improvável” que Trump recupere a presidência após esse jantar. “Qualquer pessoa que se encontre com pessoas que defendem esse ponto de vista, na minha opinião, dificilmente será eleita presidente dos EUA”, disse McConnell.

Para os judeus americanos, o debate desde o jantar trouxe à tona o que pode ser o momento mais desconcertante da história dos Estados Unidos em meio século ou mais.

“A normalização do antissemitismo está aqui”, disse Jonathan Greenblatt, executivo-chefe da Liga Anti-Difamação.

Na tarde de segunda-feira, o senador Chuck Schumer, de Nova York, líder da maioria democrata, foi ao plenário do Senado para denunciar as ações de Trump como “nojentas e perigosas” e depois as chamou de “pura maldade”.

West, uma figura com muitos seguidores, defendeu o ódio aos judeus. A estrela do basquete Kyrie Irving espalhou pontos de vista antissemitas em um tweet, embora tenha se desculpado. Os neonazistas estão voltando ao Twitter, trazendo memes e mensagens codificadas que não eram vistas há anos, agora que seu novo dono, Elon Musk, restabeleceu contas que haviam sido bloqueadas por fanatismo.

O próprio Musk twittou na segunda-feira uma caricatura do sapo “Pepe”, um símbolo adotado pelo segmento de direita alternativa do movimento de supremacia branca. Isso se seguiu a um tuíte no mês passado de um soldado alemão da Segunda Guerra Mundial, que foi citado por contas nacionalistas brancas do Telegram como prova da mesma mentalidade de Musk.

O ex-presidente Donald Trump jantou na terça-feira, 22 de novembro, com o rapper anteriormente conhecido como Kanye West, que agora é conhecido como Ye Foto: Ashley Landis/AP

E os líderes republicanos da Câmara dizem que vão reintegrar os deputados Marjorie Taylor Greene, republicano da Geórgia, e Paul Gosar, republicano do Arizona, a comitês dos quais foram dispensados pelos democratas em parte por seus comentários antissemitas ou associação com supremacistas brancos como Fuentes.

“O nível de antissemitismo sendo expresso, os atos antissemitas em um nível muito elevado e a aceitabilidade do antissemitismo – tudo isso está criando um ambiente que é, graças a Deus, incomum para os Estados Unidos, e deve ser cortado pela raiz. É isso. Esse é o momento em que estamos”, disse o rabino Moshe Hauer, vice-presidente executivo da União Ortodoxa, que representa o ramo do judaísmo que mais apoiou Trump.

Peter Hayes, um historiador da Northwestern University, fez comparações com a década de 1930, quando figuras populares como Charles Lindbergh, Henry Ford e o padre Charles Coughlin usavam jornais, transmissões de rádio e o circuito de alto-falantes para ecoar o antissemitismo que então se enraizava na Alemanha. Os judeus americanos estavam profundamente divididos entre enfrentar o nazismo de frente por meio de protestos e boicotes ou trabalhar nos bastidores por medo de inflamar o antissemitismo, disse Hayes, um estudioso da época.

O comediante Dave Chappelle fez um monólogo contundente no “Saturday Night Live” sobre “os judeus” e seus números em Hollywood. E, ao mesmo tempo, os judeus americanos estão divididos sobre se as denúncias de Trump podem prejudicar a política americana em relação a Israel, caso ele volte ao poder, disse Hayes.

“Quanto mais as pessoas priorizam Israel, mais elas estão dispostas a dar desculpas para Trump, e isso só me deixa triste”, disse ele.

Trump tentou durante sua presidência manter os racistas e antissemitas que o apoiaram à distância, sem bani-los completamente. Muitos judeus aceitaram o truque porque suas políticas entregaram presente após presente ao governo israelense de direita de Benjamin Netanyahu: transferir a embaixada dos EUA para Jerusalém, pressionar implacavelmente os palestinos, reconhecer a anexação das colinas de Golã, impedir o acordo nuclear com Irã, buscando acordos de paz entre Israel e os Estados do Golfo e, acima de tudo, abandonando qualquer pressão para desmantelar os assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada.

O ex-presidente Donald Trump, é acompanhado por Matt Brooks, à esquerda, o diretor executivo da Coalizão Judaica Republicana, e o ex-senador Norm Coleman enquanto se dirige à Coalizão Judaica Republicana em Las Vegas em 19 de novembro Foto: Mikayla Whitmore/NYT

A questão quase veio à tona após a marcha racista e antissemita “Unite the Right” em Charlottesville, Virgínia, em 2017, quando Trump disse que havia “pessoas muito boas em ambos os lados” do confronto mortal. Membros judeus proeminentes de seu governo quase renunciaram devido à recusa de Trump em renunciar ao fanatismo com mais força.

Klein, em uma entrevista, novamente defendeu as ações de Trump em Charlottesville, embora ele reconhecesse estar preocupado com o fracasso do presidente em esclarecer sua observação de “ambos os lados”. Mesmo agora, admitiu Klein, denunciar Trump foi difícil para ele. Seu grupo homenageou o ex-presidente em uma festa de gala em 13 de novembro por suas ações em nome de Israel, “e”, disse Klein, “ele mereceu”.

Mas as desculpas de Trump para jantar com Fuentes e West - que ele não conhecia o supremacista branco e estava oferecendo sua ajuda ao músico - falharam. Na segunda-feira, o senador Bill Cassidy, republicano da Louisiana, escreveu no Twitter: “O presidente Trump recebendo antissemitas racistas para jantar encoraja outros antissemitas racistas. Essas atitudes são imorais e não devem ser cogitadas. Este não é o Partido Republicano”. A senadora Susan Collins, republicana do Maine, também denunciou o jantar.

President Trump hosting racist antisemites for dinner encourages other racist antisemites. These attitudes are immoral and should not be entertained. This is not the Republican Party. — U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) November 28, 2022

Shapiro, que sofreu ataques quase constantes em 2016 de partidários neonazistas de Trump, mas ainda assim apoiou Trump na época, também rejeitou as desculpas do ex-presidente: “Uma boa maneira de não jantar acidentalmente com um racista vil e antissemita que você não conhece é não jantar com um vil racista e antissemita que você conhece”, escreveu ele no Twitter no domingo.

A União Ortodoxa não apenas pediu a Trump que condenasse seus convidados para o jantar e cortasse todos os laços com eles, mas também pediu aos “líderes responsáveis – especialmente aqueles do Partido Republicano – que se manifestassem, como o ex-embaixador dos EUA em Israel David Friedman fez, e ser considerado entre aqueles que explicitamente rejeitam o antissemitismo”. Citando o Talmude, o rabino Hauer, vice-presidente executivo do grupo, disse que as boas ações de Trump em Israel não anulam suas más ações em relação ao ódio, e vice-versa.

“É isso que torna a vida complexa”, disse ele.

Aparecendo na CNN no domingo, o governador Asa Hutchinson, do Arkansas, que tem ambições de concorrer à indicação presidencial republicana em 2024, disse: “Espero que algum dia não tenhamos que responder ao que o ex-presidente Trump disse ou fez. Nesse caso, é importante responder.” Ele acusou o ex-presidente de “empoderar” os fanáticos extremistas do país.

Outros parecem ter se equivocado enquanto esperavam para ver se Trump resistiria novamente à controvérsia. A declaração inicial da Coalizão Judaica Republicana condenou Fuentes e West por seu “anti-semitismo virulento”, mas não mencionou o ex-presidente, em vez disso, pediu “a todos os líderes políticos que rejeitem suas mensagens de ódio e se recusem a se encontrar com eles”.

Enfrentando críticas, Matt Brooks, o diretor executivo do grupo, continuou com: “Deixe-me simplificar para vocês. Não mencionamos Trump em nossa declaração, embora seja obviamente em resposta à sua reunião, porque queríamos que fosse um aviso para TODOS os republicanos. Dã!”

Ari Fleischer, ex-secretário de imprensa de George W. Bush e membro do conselho da Coalizão Judaica Republicana, disse que aceitava a declaração de Trump de que não conhecia Fuentes. Mas ele disse que Trump deveria ter acrescentado que, “se ele soubesse, Fuentes nunca teria permissão para entrar em Mar-a-Lago”.

Ainda assim, Fleischer moderou suas críticas a Trump com uma foto antiga do ex-presidente Barack Obama com Louis Farrakhan, o virulento líder antissemita da Nação do Islã. E acrescentou, em um e-mail: “Também devo mencionar que não considero Trump um antissemita e continuo agradecido por seu profundo apoio a Israel e aos quatro tratados de paz que ele ajudou a garantir no Oriente Médio. Eu considero o ex-presidente alguém que sucumbe erroneamente à bajulação de lugares perigosos”.

Mike Pence, vice-presidente de Trump, também disse na segunda-feira que não acredita que Trump seja antissemita ou racista. Mas ele disse a Leland Vittert na emissora NewsNation que Trump havia “demonstrado um julgamento profundamente pobre ao dar a esses indivíduos um assento à mesa” e que deveria se desculpar e “denunciá-los sem qualificação”.

Muitos republicanos não disseram nada, incluindo o deputado Kevin McCarthy, da Califórnia, que pretende se tornar o presidente da Câmara no próximo ano, e o governador Ron DeSantis, da Flórida, o maior rival de Trump na indicação presidencial republicana em 2024.

Ligações e e-mails para figuras judaicas do governo de Trump, como o ex-secretário do Tesouro Steven Mnuchin, e para proeminentes doadores judeus republicanos, incluindo Miriam Adelson, Lewis Eisenberg e Paul Singer, ficaram sem resposta. Gary Cohn, um conselheiro econômico sênior que quase pediu demissão depois de Charlottesville, se recusou a comentar. Ronald Lauder, um proeminente arrecadador de fundos, emitiu uma declaração dizendo: “Nick Fuentes é um virulento antissemita e negador do Holocausto pura e simplesmente. É inconcebível que alguém se associe a ele.”

De sua parte, Trump não mostra nenhum sinal de arrependimento. Sua porta-voz, Liz Harrington, disse a uma emissora de direita na segunda-feira que Trump foi “provavelmente o presidente mais pró-Israel que já tivemos”, e acrescentou: “O presidente Trump não vai se esquivar de se encontrar com Kanye West.