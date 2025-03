Japão: influencer é assassinada enquanto fazia transmissão ao vivo

Uma jovem influenciadora digital do Japão foi esfaqueada até a morte durante uma transmissão ao vivo em uma rua de Tóquio na última terça-feira, 11, por um homem que a polícia identificou como um seguidor rancoroso (um hater).

PUBLICIDADE Transeuntes ouviram a influenciadora Airi Sato, 22, gritando “socorro!” e sua transmissão ao vivo ficou escura, com os sons de sirenes de veículos de emergência audíveis para quem assistia. Seu público postou reações confusas e preocupadas, incluindo apelos urgentes como “para onde ela foi?” e “alguém ajude!” A polícia de Tóquio informou na quarta-feira, 12, que o autor das facadas é Kenji Takano, 42. O bairro onde ocorreu o crime é popular em Tóquio por ser frequantado por estudantes universitários. Agentes disseram que Takano, que foi preso no local e admitiu o ataque, embora tenha dito que não pretendia matá-la.

Segundo a polícia, Takano esfaqueou Airi na cabeça, no pescoço e no tronco enquanto ela estava olhando para a câmera do seu celular em uma rua movimentada. Airi era uma livestreamer (que produz conteúdos ao vivo) e tinha mais de 2.600 seguidores. Ela estava se filmando enquanto fazia um circuito pelas principais estações de trem. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital, onde morreu.

Investigadores no local onde uma influenciadora digital foi morta facadas em Tóquio na terça-feira, 11; crimes violentos são raros no Japão Foto: AP / AP

Polícia não acredita em ataque aleatório

Crimes violentos continuam sendo raros nas ruas geralmente organizadas e limpas de Tóquio, embora haja preocupações de que a coesão social do Japão esteja se desgastando devido às crescentes desigualdades, salários estagnados e, mais recentemente, ao aumento dos preços.

A polícia disse acreditar que este não foi um ataque aleatório. Eles disseram que Takano alegou ter emprestado uma grande quantia em dinheiro para Airi e nunca recebeu a quantia de volta.

Isso pode ter o levado a guardar rancor da Airi, disse a polícia. Embora ela não tenha revelado de antemão de onde estaria transmitindo, Takano a rastreou reconhecendo os prédios atrás dela, segundo relatos da mídia local citando investigadores da polícia.

As consequências do ataque também foram registradas online, por pessoas que passavam perto do local do crime postando fotos nas redes sociais de Airi caída, desmaiada e sangrando na rua.

Em seu canal em um aplicativo de transmissão ao vivo chamado WhoWatch (plataforma de transmissão ao vivo japonesa), Airi costumava se filmar visitando bares e conhecendo outros streamers.

Este não é o primeiro assassinato de uma streamer mulher no Japão. Dois anos atrás, um tribunal em um subúrbio de Tóquio condenou um homem de 26 anos a 17 anos de prisão pela morte a facadas de uma influenciadora de 33 anos que tinha acabado de terminar um relacionamento com ele.

Hisako Ueno e Kiuko Notoya contribuíram com reportagens

Este texto foi publicado originalmente no The New York Times

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.