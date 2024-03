Biden e Trump conseguem delegados suficientes para garantirem uma revanche nas eleições americanas

O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump conquistaram as indicações presidenciais de seus partidos na noite desta terça-feira, 12, com o número suficiente de delegados para se tornarem, como amplamente esperado, os candidatos do Partido Democrata e Republicado para as eleições presidenciais de novembro., preparando uma revanche que muitos eleitores não querem.

Os dois homens e suas campanhas há muito esperavam por esse momento. Biden enfrentou apenas uma oposição simbólica nas primárias democratas, como é típico para um presidente em exercício, enquanto Trump foi o líder dominante de seu partido durante meses.

O presidente dos EUA Joe Biden na segunda-feira, 11 de março de 2024, em Goffstown, New Hampshire. Foto: Evan Vucci / AP

PUBLICIDADE Ao vencer hoje as primárias do Partido Democrata no Estado da Geórgia, Biden ultrapassou o número decisivo de 1.968 delegados partidários de que precisava para conquistar a candidatura dentro do processo de eleição interna. A Geórgia, onde as urnas foram fechadas às 19h (horário local; 20h de Brasília), tinha 108 delegados em disputa, mas Biden precisava de apenas 96 para garantir a indicação.

Com 5% dos votos apurados, Biden obtinha 95,4% do eleitorado, vencendo por larga margem os outros dois nomes na cédula: a escritora Marianne Williamson (2,6%) e Dean Phillips, congressista de Minnesota (2%).

As principais redes de televisão dos EUA, encarregadas de projetar a vitória dos candidatos nas eleições, deram a notícia da vitória de Biden apenas dez minutos após o fechamento das urnas.

Além da Geórgia, também houve primárias do Partido Democrata nesta terça-feira nos estados de Mississippi e Washington e no território das Ilhas Marianas do Norte, no Pacífico, onde Biden ganhou os seis delegados em jogo.

Publicidade

Pelo lado do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump também conquistou os delegados necessários nas primárias que acontecem em vários estados, entre eles o da Geórgia. O ex-presidente é o único republicano na corrida pela Casa Branca, após eliminar cerca de dez candidatos nos últimos meses. Sua última rival, Nikki Haley, desistiu em 6 de março.

Os georgianos escolheram Trump em 2016, mas o abandonaram em 2020, votando em Joe Biden. A margem de votos entre eles foi pequena, menos de 12.000, e Donald Trump nunca reconheceu sua derrota.

Trump pressionou os funcionários eleitorais estaduais, pedindo por meio de um telefonema que “encontrassem” o número de votos que ele precisava para vencer.

O candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald Trump discursa em um comício de campanha no sábado, 9 de março de 2024, em Rome, Geórgia. Foto: Mike Stewart / AP

A conversa gravada tornou-se pública e as autoridades da Geórgia apresentaram uma denúncia, expondo Donald Trump a uma possível pena de prisão e à vexatória “foto de réu” capturada pela polícia da capital, Atlanta, que circulou pelo mundo.

PUBLICIDADE Assim como em 2020, a Geórgia também pode ser decisiva nas eleições de novembro. Não há mais dúvidas de que a eleição de outono contará com uma revanche entre dois presidentes falhos e impopulares. Aos 81 anos, Biden já é o presidente mais velho da história dos EUA, enquanto Trump, de 77 anos, está enfrentando décadas de prisão como réu em quatro processos criminais. Sua revanche - a primeira com dois presidentes dos EUA desde 1912 - quase certamente aprofundará as profundas divisões políticas e culturais do país durante os oito meses de trabalho que estão por vir. Ambos fizeram comícios no estado no último sábado. Enfrentam-se em dois temas recorrentes: a idade de Biden e a migração. Fortalecido por um discurso agressivo na semana passada perante o Congresso, Joe Biden viajou até Atlanta para mobilizar eleitores negros e latinos.

Publicidade

Trump intensificou seus ataques contra os migrantes que cruzam a fronteira com o México, alegando que “envenenam o sangue” do país.

Comemoração

Em uma declaração, Biden comemorou a indicação e, ao mesmo tempo, classificou Trump como uma séria ameaça à democracia.

Trump, disse Biden, “está fazendo uma campanha de ressentimento, vingança e retribuição que ameaça a própria ideia dos Estados Unidos”.

Ele continuou: “Sinto-me honrado pelo fato de a ampla coalizão de eleitores que representam a rica diversidade do Partido Democrata em todo o país ter depositado sua fé em mim mais uma vez para liderar nosso partido - e nosso país - em um momento em que a ameaça que Trump representa é maior do que nunca”.

Trump, em um vídeo publicado nas mídias sociais, comemorou o que ele chamou de “um grande dia de vitória”.

“Mas agora temos de voltar ao trabalho porque temos o pior presidente da história do nosso país”, disse Trump sobre Biden. “Portanto, não vamos tirar um tempo para comemorar. Vamos comemorar em oito meses, quando a eleição terminar.”/FEITO COM AGÊNCIAS